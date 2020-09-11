«Сиэтл Саундерс» — «Сан-Хосе Эртквейкс». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч МЛС 11 сентября 2020 года

11 сентября в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Сиэтл Саундерс» сыграет с «Сан-Хосе Эртквейкс». Игра начнется в 05:00 по мск. Прогноз на «Сиэтл Саундерс» — «Сан-Хосе Эртквейкс».

«Сиэтл Саундерс»

«Сиэтл Саундерс» занимает вторую позицию в Западной конференции. В девяти играх команда набрала 15 очков (четыре победы, три ничьи и два поражения).

В минувшем игровом дне «жители залива» проиграли на своей арене «Портленду» со счетом 1:2. Этой неудачей они прервали свою 3-матчевую беспроигрышную серию.

Сперва в этот период коллектив поочередно обыграл тот же «Портленд» (3:0) в гостях и ФК «Лос-Анджелес» (3:1) в родных стенах.

После этих викторий «Сиэтл» поделил очки с «Реал Солт-Лейк», сыграв на выезде 2:2.

«Сан-Хосе Эртквейкс»

«Сан-Хосе Эртквейкс» является аутсайдером этой же конференции, заработав в восьми поединках девять зачетных пунктов.

Коллектив не может победить в четырех последних проведенных встречах, трижды проиграв в них при одном мировом результате.

Сначала были три фиаско. 1:4 от «Миннесоты» дома, а также от ФК «Лос-Анджелес» (1:5) и «ЛА Гэлакси» (2:3) в выездных встречах.

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В своей последней проведенной игре «Сан-Хосе» смог прервать серию поражений, сыграв вничью на своей территории с «Колорадо» — 1:1.

Два месяца назад эти команды расписали мировую (0:0), а в прошлом сезоне раз выиграл «Сиэтл» (1:0) и дважды победитель не был выявлен (по 2:2).

Прогноз и ставка на «Сиэтл Саундерс» — «Сан-Хосе Эртквейкс»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Сиэтл Саундерс» — 1.78, победа «Сан-Хосе Эртквейкс» — 4.22, ничья — 4.00.

«Сан-Хосе» не может обыграть «Сиэтл» уже в семи играх подряд, но только раз «жители залива» выиграли убедительно. Вполне возможно, что и на этот раз гости дадут бой хозяевам. Рекомендуем ставить на «Сан-Хосе» с форой +1. 0