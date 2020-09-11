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    Игра «Леганеса» и «Лас-Пальмаса» будет «низовой»?

    «Леганес» — «Лас-Пальмас». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Испании 11 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Леганес» — «Лас-Пальмас»
    Роберто Росалес
    В пятницу, 11 сентября, в рамках 1-го тура испанской Сегунды «Леганес» на своем примет «Лас-Пальмас». Игра начнется в 22:00 по мск. Прогноз на «Леганес» — «Лас-Пальмас».
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    Футбол. Испания. Сегунда 11 Сентября 2020 года
    Леганес
  • Леганес
    •  Леганес 22:00 Лас-Пальмас Лас-Пальмас
  • Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 4.10
  • Ставка!
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    «Леганес»

    «Леганес» в прошлом сезоне занял 18 место в турнирной таблицы Примеры и покинул класс сильнейших. От безопасной строки коллектив отстал всего на один балл.

    В пяти последних турах чемпионата Италии «огурцы» смогли добиться трех викторий и дважды сыграли вничью, одна из которых состоялась в последнем туре дома с «Реалом» (2:2).

    Во время короткого межсезонья «зелено-белые» провели четыре контрольные встречи, в которых одержали две победы при одной мировой и одном поражении.

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    • Одолеть удалось 1:0 «Картахену» и 3:1 «Эйбар», мировая была с «Альбасете» (0:0), уступили 0:1 «Райо Вальекано».

    «Лас-Пальмас»

    «Лас-Пальмас» занял 9-ю строчку турнирной таблицы Сегунды, отстав от зоны плей-офф всего на четыре очка.

    На финише минувшего сезона во второй испанской лиге островитяне выдали 3-матчевую беспроигрышную серию, где дважды выиграли и раз сыграли вничью.

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    В рамках подготовки к нынешнему сезону «Лас-Пальмас» сыграл одну товарищескую игру, обыграв в ней «Тенерифе» — 3:1.

    Последний раз между собой эти коллективы играли в сезоне 2017/18 в рамках Примеры. И тогда «Лас-Пальмас» дома проиграл (0:2), а в Леганесе была зафиксирована ничья (0:0).

    Прогноз и ставка на «Леганес» — «Лас-Пальмас»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Леганеса» предлагают — 1.99.

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    На викторию «Лас-Пальмаса» дают — 4.08, ничья оценена — в 3.34

    На старте турнира тяжело судить о состоянии команд, но т.к. результативность коллективов в прошлом сезоне была на уровне одного мяча, рекомендуем в данной встрече ставить на «низовую» игру.

    Наши прогноз и ставка — ТМ 2,5 за 1.60. 0

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    «Леганес» — «Лас-Пальмас». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Испании 11 сентября 2020 года. Прогноз на «Леганес» — «Лас-Пальмас». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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