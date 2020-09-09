«СКА-Хабаровск» — «Акрон». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч ФНЛ 9 сентября 2020 года

В среду, 5 сентября, «СКА-Хабаровском» в 8-м туре розыгрыша ФНЛ на своем поле сыграет с тольяттинским «Акроном». Начало игры — в 12:00 по мск. Прогноз на «СКА-Хабаровск» — «Акрон».

«СКА-Хабаровск»

«СКА-Хабаровск», закончивший минувшее первенство ФНЛ на седьмой позиции, в этом розыгрыше с 12 очками идет на восьмой позиции.

«Армейцы» пока играют бескомпромиссно, проиграв три встречи при четырех победных результатах. Они на выезде уступили 0:1 «Текстильщику» и 0:2 «Крыльям Советов», а также накануне было домашнее фиаско от «Торпедо» — 2:4.

Победные результаты были в гостях над «Аланией» (2:4), а также в родных стенах над «Волгарем», «Факелом» (по 1:0) и «Шинником» (2:1).

«Акрон»

«Акрон», который по итогам минувшего сезона повысился в классе, на данный момент в турнирной таблице ФНЛ расположился на 16 месте, имея на своем счету семь очков.

Дебютировали тольяттинцы с выездного поражения от воронежского «Факела» (0:1), после чего дома обыграли 2:1 «Шинник» и расписали мировую в Москве с «Торпедо» (1:1).

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Затем коллектив уступил в гостях «Спартаку-2» (0:1), а следом переиграли в родных стенах вторую команду «Краснодара» — 1:0.

В последних двух турах «Акрон» только терпел фиаско — по 0:1 в Калининграде от «Балтике» и на своей территории от «Велеса».

Прогноз на «СКА-Хабаровск» — «Акрон»

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «СКА-Хабаровск» — 1.65, победа «Акрона» — 5.90, ничья — 3.70.

«Акрон» с учетом кубкового матча не может забить в трех встречах подряд. Прогнозируем, что на этот раз тольяттинцы смогут огорчить соперника. Наша ставка на эту игру — «Акрон» забьет: да. 0