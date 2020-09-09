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    Продлит ли «Нижний Новгород» «черную полосу» «Волгаря»?

    «Нижний Новгород» — «Волгарь». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата России 9 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Нижний Новгород» — «Волгарь»
    Шумских Алексей
    9 сентября на стадионе «Нижний Новгород» одноименная команда в 8-м туре розыгрыша первой российской лиг сыграет с астраханским «Волгарем». Встреча начнется в 19:00 по мск. Прогноз на «Нижний Новгород» — «Волгарь».
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    Футбол. Россия. ФНЛ 09 Сентября 2020 года
    Нижний Новгород
  • Россия. ФНЛ
    •  Нижний Новгород 19:00 Волгарь Волгарь
  • Россия. ФНЛ
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    «Нижний Новгород»

    «Нижний Новгород», финишировавший в минувшем сезоне 11 в ФНЛ, в текущем первенстве идет пока 12 с десятью набранными пунктами

    Стартовали нижегородцы с двух викторий, поочередно дома одолев «Томь» (1:0) и «Иртыш» (2:0), на затем выдал 3-матчевую безвыигрышную серию.

    В этот период команда проиграла по 0:1 в Брянске «Динамо» и дома «Нефтехимику», а также расписала мировую с «Аланией» (1:1) в родных стенах.

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    • После чего на своей территории выиграла у «Текстильщика» (2:1), а в своей последней проведенной игре была разгромлена в Самаре «Крыльями Советов» — 0:3.

    «Волгарь»

    По итогам прошлого сезона «Волгарь» вернулся в ФНЛ, где после семи туров с четырьмя очками идет всего 19 среди 22 участников.

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    Стартовал клуб из Астрахани в этом сезоне вполне удачно, разгромив на своей арене дубль «Краснодара» со счетом 3:0, но затем команда 5-матчевую проигрышную серию.

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    • В этот период «волжане» уступили 0:2 «Балтике» в гостях, дома 1:2 «Велесу», 0:1 в Хабаровске местному СКА, 1:2 на выезде «Чайке» и 1:2 вне родных стен «Оренбургу».

    И только в минувшем игровом дне «Волгарь» прервал эту полосу неудач, расписав домашнюю мировую с «Енисеем» — 1:1.

    Прогноз на «Нижний Новгород» — «Волгарь»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Нижнего Новгорода» предлагают — 1.70.

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    На викторию «Волгаря» дают — 4.40, ничья оценена — в 3.60

    Нижегородцы сильно проводят свои домашние встречи, набирая очки только в них. А «Волгарь» в гостях пока только проигрывал. Вполне возможно ожидать от данной встречи виктории хозяев. Наша прогноз и ставка — П1. 0

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    «Нижний Новгород» — «Волгарь». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата России 9 сентября 2020 года. Прогноз на «Нижний Новгород» — «Волгарь». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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