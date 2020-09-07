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    Станет ли Румыния проблемой для Австрии?

    Австрия — Румыния. Прогноз (к. 3.90) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 7 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Австрия — Румыния
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    Во 2-м туре Лиги наций в рамках Лиги B сборная Австрии будет принимать команду Румынии. Встреча пройдет 7 сентября в Клагенфурте на стадионе «Вёртерзе». Прогноз на Австрия — Румыния.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига B, группа 1 07 Сентября 2020 года
    Австрия
  • Вена
    •  Австрия 21:45 Румыния Румыния
  • Бухарест
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.75
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 4.80
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    Австрия

    В первом розыгрыше Лиги наций сборная Австрии заняла предпоследнее, второе место в своей группе Лиги B. Команда финишировала ниже Боснии и Герцеговины, но опередила Северную Ирландию.

    Квалификацию на Евро-2020 коллектив завершил на второй позиции из шести. Он опередил Северную Македонию, Словению, Израиль и Латвию, пропустив вперед Сербию, Ирландию и Уэльс.

    В своем прошлом поединке австрияки сенсационно уступили Латвии (0:1) в отборе на континентальный форум. Тем не менее, в стартовом туре Лиги наций им удалось реабилитироваться, переиграв Норвегию (2:1).

    Румыния

    В прошлом розыгрыше Лиги наций, который был и первым в истории турнира, сборная Румынии выступала в Лиге C.

    Календарь и таблица Лиги наций

    В группе с Сербией, Черногорией и Литвой она заняла второе место, благодаря чему вышла во второй дивизион турнира.

    После этого коллектив выступил в отборе на Евро-2020. Там он оказался на четвертой строчке в группе, пропустив вперед Испанию, Швецию и Норвегию, но еще может выйти в финальную часть турнира через стыковые игры.

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    За последние четыре поединка сборная ни разу не выиграла. Увенчала эту серию домашняя ничья в стартовом туре нового розыгрыша Лиги наций против Северной Ирландии (1:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,67, тогда как успех гостей оценивается в 5,00, ничья — в 3,60.

    Рекомендуем ставить на то, что Австрия выиграет, и обе команды забьют за 3,90. 0

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    Австрия — Румыния. Прогноз (к. 3.90) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 7 сентября 2020 года. Прогноз на Австрия — Румыния. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.90
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