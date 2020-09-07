Австрия — Румыния. Прогноз (к. 3.90) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 7 сентября 2020 года

Во 2-м туре Лиги наций в рамках Лиги B сборная Австрии будет принимать команду Румынии. Встреча пройдет 7 сентября в Клагенфурте на стадионе «Вёртерзе». Прогноз на Австрия — Румыния.

Австрия

В первом розыгрыше Лиги наций сборная Австрии заняла предпоследнее, второе место в своей группе Лиги B. Команда финишировала ниже Боснии и Герцеговины, но опередила Северную Ирландию.

Квалификацию на Евро-2020 коллектив завершил на второй позиции из шести. Он опередил Северную Македонию, Словению, Израиль и Латвию, пропустив вперед Сербию, Ирландию и Уэльс.

В своем прошлом поединке австрияки сенсационно уступили Латвии (0:1) в отборе на континентальный форум. Тем не менее, в стартовом туре Лиги наций им удалось реабилитироваться, переиграв Норвегию (2:1).

Румыния

В прошлом розыгрыше Лиги наций, который был и первым в истории турнира, сборная Румынии выступала в Лиге C.

Календарь и таблица Лиги наций

В группе с Сербией, Черногорией и Литвой она заняла второе место, благодаря чему вышла во второй дивизион турнира.

После этого коллектив выступил в отборе на Евро-2020. Там он оказался на четвертой строчке в группе, пропустив вперед Испанию, Швецию и Норвегию, но еще может выйти в финальную часть турнира через стыковые игры.

За последние четыре поединка сборная ни разу не выиграла. Увенчала эту серию домашняя ничья в стартовом туре нового розыгрыша Лиги наций против Северной Ирландии (1:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,67, тогда как успех гостей оценивается в 5,00, ничья — в 3,60.

Рекомендуем ставить на то, что Австрия выиграет, и обе команды забьют за 3,90. 0