Испания — Украина. Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч Лиги наций 6 сентября 2020 года

В рамках второго тура Лиги наций сборная Испании примет в Мадриде сборную Украины. Команды сыграют 5 сентября. Стартовый свисток будет дан в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Испания — Украина.

Испания

Испанцы очень неуверенно стартовали в этом розыгрыше Лиги наций. Футболисты Луиса Энрике на последних секундах матча спаслись от поражения, которое могла нанести Германия. В итоге игра закончилась вничью 1:1.

Сказывает на игре «красной фурии» отсутствие высококлассных форвардов. Все-таки Родриго не смог показать себя с лучшей стороны. В принципе, хозяева переживают сейчас смену поколений, поэтому происходящее является следствием нынешних раскладов.

До ничьи с Германией Испания одержала две разгромные победы над Румынией (5:0) и Мальтой (7:0).

Календарь и таблица Лиги наций

С более серьезными соперниками испанцы в нынешнем положении испытывают серьезные проблемы. Так команда Энрике сыграла вничью со Швецией и Норвегией (1:1).

Украина

Команда Андрея Шевченко продолжает показывать неплохой футбол. В прошлом туре Лиги наций она обыграла дома Сербию со счетом 2:1. Ранее с тем же соперником «желто-синие» сыграли вничью 2:2 в рамках отбора на Евро-2020.

Вообще Украина не проигрывает на протяжении 12 матчей. В последних пяти она выиграла четыре раза. Здесь стоит отметить товарищескую встречу с Эстонией (1:0), победу над Литвой (2:0) и важные три очка, которые гости добыли в домашней игре с Португалией (2:1) на отборе к Евро-2020.

К слову, украинцы прошли в групповой этап чемпионата Европы с первой строчки. Они обошли португальцев, что, в принципе, показывает прогресс команды.

Все прогнозы на Лигу наций

Отметим, что в трех и пяти выездных поединков сборная Украины играла вничью. При этом беспроигрышная серия длится 5 матчей.

Прогноз и ставка

Украина вполне может доставить проблем испанцам. Как минимум гости навяжут борьбу и и будут перекрывать зоны «красной фурии», чтобы ей было сложнее контролировать мяч. В прошлой игре у нее это плохо получалось.

Коэффициенты показывают однозначного фаворита и это сборная Испании — 1.50 и 7.10. На ничью букмекеры предлагают коэффициент 4.40.

Разгрома от испанцев вряд ли стоит ждать. Скорее всего, что в этой игре украинцы не будут сильно отставать. Предлагаем поставить на Ф2 (+1.5) за 1.62. 0