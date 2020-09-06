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    Испанцам придется постараться в матче с Украиной

    Испания — Украина. Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч Лиги наций 6 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Испания — Украина
    Серхио Рамос
    В рамках второго тура Лиги наций сборная Испании примет в Мадриде сборную Украины. Команды сыграют 5 сентября. Стартовый свисток будет дан в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Испания — Украина.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A, группа 4 06 Сентября 2020 года
    Испания
  • Мадрид
    •  Испания 21:45 Украина Украина
  • Киев
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.55
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 7.00
  • Ставка!
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    Испания

    Испанцы очень неуверенно стартовали в этом розыгрыше Лиги наций. Футболисты Луиса Энрике на последних секундах матча спаслись от поражения, которое могла нанести Германия. В итоге игра закончилась вничью 1:1.

    Сказывает на игре «красной фурии» отсутствие высококлассных форвардов. Все-таки Родриго не смог показать себя с лучшей стороны. В принципе, хозяева переживают сейчас смену поколений, поэтому происходящее является следствием нынешних раскладов.

    До ничьи с Германией Испания одержала две разгромные победы над Румынией (5:0) и Мальтой (7:0).

    Календарь и таблица Лиги наций

    С более серьезными соперниками испанцы в нынешнем положении испытывают серьезные проблемы. Так команда Энрике сыграла вничью со Швецией и Норвегией (1:1).

    Украина

    Команда Андрея Шевченко продолжает показывать неплохой футбол. В прошлом туре Лиги наций она обыграла дома Сербию со счетом 2:1. Ранее с тем же соперником «желто-синие» сыграли вничью 2:2 в рамках отбора на Евро-2020.

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    Вообще Украина не проигрывает на протяжении 12 матчей. В последних пяти она выиграла четыре раза. Здесь стоит отметить товарищескую встречу с Эстонией (1:0), победу над Литвой (2:0) и важные три очка, которые гости добыли в домашней игре с Португалией (2:1) на отборе к Евро-2020.

    К слову, украинцы прошли в групповой этап чемпионата Европы с первой строчки. Они обошли португальцев, что, в принципе, показывает прогресс команды.

    Все прогнозы на Лигу наций

    Отметим, что в трех и пяти выездных поединков сборная Украины играла вничью. При этом беспроигрышная серия длится 5 матчей.

    Прогноз и ставка

    Украина вполне может доставить проблем испанцам. Как минимум гости навяжут борьбу и и будут перекрывать зоны «красной фурии», чтобы ей было сложнее контролировать мяч. В прошлой игре у нее это плохо получалось.

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    • Коэффициенты показывают однозначного фаворита и это сборная Испании — 1.50 и 7.10. На ничью букмекеры предлагают коэффициент 4.40.

    Разгрома от испанцев вряд ли стоит ждать. Скорее всего, что в этой игре украинцы не будут сильно отставать. Предлагаем поставить на Ф2 (+1.5) за 1.62. 0

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    Испания — Украина. Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч Лиги наций 6 сентября 2020 года. Прогноз на Испания — Украина. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.62
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