Белоруссия — Албания. Прогноз (к. 2.01) и ставки на матч Лиги наций 4 сентября 2020 года

В пятницу, 4 сентября, в первом туре Лиги Наций дивизиона С группы 4 сборная Белоруссии дома сыграет с национальной командой Албании. Игра начнется в 21:45 по мск. Прогноз на Белоруссия — Албания.

Белоруссия

В прошлом розыгрыше Лиги Европы Белоруссия играла в четвертом дивизионе и заняла первое место в квартете с Сан-Марино, Люксембургом и Молдавией, набрав 14 очков, выиграв четыре игры при двух ничьих.

Квалификацию к Евро-2020 «белые крылья», на данный момент занимающие 87-ю позицию в рейтинге ФИФА, провели неудачно, заняв четвертое место в группе с Германией, Нидерландами, Северной Ирландии и Эстонией.

Коллектив смог набрать всего лишь четыре очка, которые были добыты в поединках с эстонцами, виктория в гостях 2:1 и мировая 0:0 дома.

Последний поединок белорусы провели в феврале этого года, обыграв в товарищеской встрече Болгарию с минимальным счетом 1:0.

Албания

Сборная Албании в прошлом сезоне ЛН играла в дивизионе В, но заняла последнее место в группе с Шотландией и Израилем, выиграв одну игру при трех поражениях, разница мячей — 1:8.

В отборе к чемпионату Европы «горные орлы», идущие сейчас на 66-й позиции в рейтинге ФИФА, заняли четвертое место, пропустив вперед себя Турцию, Францию и Исландию, но опередив Андорру и Молдавию.

Команда в том турнире смогла одержать четыре виктории, один поединок свела вничью и пять раз уходила с поля поверженной.

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Албанцы провели свой последний официальный матч в ноябре прошлого года, проиграв тогда на своем поле французам со счетом 0:2.

Между собой эти команды играли пять раз. Две игры выиграли белорусы, дважды между ними была зафиксирована мировая и раз победила Албания.

Прогноз на Белоруссия — Албания

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа Белоруссии — 2.80, победа Албании — 2.90, ничья — 3.10.

В родных стенах белорусы еще албанцам не проигрывали. Скорее всего, и на этот раз не уступят, но результативного футбола тоже ждать не приходится. Наши прогноз и ставка на эту игру — 1Х + ТМ 2,5. 0