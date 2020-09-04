«Атлетико Минейро» — «Сан-Паулу». Прогноз (1.72) и ставки на матч чемпионата Бразилии 4 сентября

«Атлетико Минейро» сыграет на своем поле против «Сан-Паулу» в рамках 7-го тура чемпионата Бразилии. Матч состоится в Белу-Оризонти 4 сентября, начало — в 02:00 мск. Прогноз на «Атлетико Минейро» — «Сан-Паулу».

«Атлетико Минейро»

В новом чемпионате «Атлетико» стартовал с трех побед, из-за чего сразу же заговорили о магии аргентинского тренера Хорхе Сампаоли. И это несмотря на то, что у команды в первых турах были сложные соперники.

«Атлетико» набрал девять очков после побед над «Фламенго», «Коринтианс» и «Сеарой». Особенно порадовала результативность команды Сампаоли: шесть мячей в трех играх — это очень серьезный показатель для бразильского футбола.

Однако после этого «Атлетико» уступил «Ботафого» и «Интернасьоналу». Правда, оба матча были выездными, и это тоже важный нюанс, который обязательно нужно учитывать.

«Сан-Паулу»

Между тем, соперник «Атлетико» накануне предстоящего матча занимает в турнирной таблице второе место. В шести матчах «Сан-Паулу» набрал 13 очков.

На данный момент победная серия «Сан-Паулу», за который играет экс-футболист «Барселоны» Дани Алвес, составляет три матча. Во всех случаях команда Фернандо Диниса выиграла, в первую очередь, благодаря надежной обороне. Пропускают «трехцветные» в среднем меньше гола за матч.

Свое пока что единственное поражение «Сан-Паулу» потерпел в гостевой игре с «Васку да Гама».

Прогноз и ставка

Если судить по букмекерской линии, фаворитом матча является «Атлетико», но на самом деле, от подобных мыслей лучше воздержаться. Это суровый бразильский футбол, здесь очень часто нет какой-то принципиальной разницы в классе, и предстоящая игра как раз один из таких случаев.

И хотя в последние годы в матчах между этими командами чаще выигрывает «Атлетико», на поле которого, к тому же, и пройдет встреча, от ставки на исход все же лучше воздержаться.

«Сан-Паулу», скорее всего, постарается, в первую очередь, максимально надежно сыграть в обороне, а это, значит, что матч наверняка получится «низовым».

Тотал матча меньше 2,5 за 1,72 — бразильский чемпионат один из тех турниров, где данная ставка «заходит» очень часто. А в нашем случае речь идет о командах, которые пропускают в среднем меньше гола за матч. 0