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    Сможет ли «Атлетико Минейро» вскрыть оборону «Сан-Паулу»?

    «Атлетико Минейро» — «Сан-Паулу». Прогноз (1.72) и ставки на матч чемпионата Бразилии 4 сентября

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Атлетико Минейро» — «Сан-Паулу»
    «Атлетико Минейро»
    «Атлетико Минейро» сыграет на своем поле против «Сан-Паулу» в рамках 7-го тура чемпионата Бразилии. Матч состоится в Белу-Оризонти 4 сентября, начало — в 02:00 мск. Прогноз на «Атлетико Минейро» — «Сан-Паулу».

    «Атлетико Минейро»

    В новом чемпионате «Атлетико» стартовал с трех побед, из-за чего сразу же заговорили о магии аргентинского тренера Хорхе Сампаоли. И это несмотря на то, что у команды в первых турах были сложные соперники.

    «Атлетико» набрал девять очков после побед над «Фламенго», «Коринтианс» и «Сеарой». Особенно порадовала результативность команды Сампаоли: шесть мячей в трех играх — это очень серьезный показатель для бразильского футбола.

    Однако после этого «Атлетико» уступил «Ботафого» и «Интернасьоналу». Правда, оба матча были выездными, и это тоже важный нюанс, который обязательно нужно учитывать.

    «Сан-Паулу»

    Между тем, соперник «Атлетико» накануне предстоящего матча занимает в турнирной таблице второе место. В шести матчах «Сан-Паулу» набрал 13 очков.

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    На данный момент победная серия «Сан-Паулу», за который играет экс-футболист «Барселоны» Дани Алвес, составляет три матча. Во всех случаях команда Фернандо Диниса выиграла, в первую очередь, благодаря надежной обороне. Пропускают «трехцветные» в среднем меньше гола за матч.

    Свое пока что единственное поражение «Сан-Паулу» потерпел в гостевой игре с «Васку да Гама».

    Прогноз и ставка

    Если судить по букмекерской линии, фаворитом матча является «Атлетико», но на самом деле, от подобных мыслей лучше воздержаться. Это суровый бразильский футбол, здесь очень часто нет какой-то принципиальной разницы в классе, и предстоящая игра как раз один из таких случаев.

    И хотя в последние годы в матчах между этими командами чаще выигрывает «Атлетико», на поле которого, к тому же, и пройдет встреча, от ставки на исход все же лучше воздержаться.

    «Сан-Паулу», скорее всего, постарается, в первую очередь, максимально надежно сыграть в обороне, а это, значит, что матч наверняка получится «низовым».

    Тотал матча меньше 2,5 за 1,72 — бразильский чемпионат один из тех турниров, где данная ставка «заходит» очень часто. А в нашем случае речь идет о командах, которые пропускают в среднем меньше гола за матч. 0

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    «Атлетико Минейро» — «Сан-Паулу». Прогноз (1.72) и ставки на матч чемпионата Бразилии 4 сентября. Прогноз на «Атлетико Минейро» — «Сан-Паулу». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72
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