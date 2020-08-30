«Нант» — «Ним». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 30 августа 2020 года

В воскресенье, 30 августа, «Нант» на своем поле примет «Ним» в рамках второго тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Божуар», начнется в 16:00 по московскому времени. Прогноз на «Нант» — «Ним».

«Нант»

Футболисты «Нанта» откровенно провалили досрочно прерванный сезон 2019/20, заняв в турнирной таблице Лиги 1 лишь 13-е место.

Кроме того, «канарейки» вылетели из Кубка Франции и Кубка лиги на стадии 1/16 и 1/8 финала соответственно.

В новом сезоне подопечные Кристиана Гуркюффа стартовали с выездной ничьей с «Бордо» (0:0), которую вряд ли могут записать себе в актив, поскольку с 20-й минуты играли в большинстве, а в створ ворот сумели пробить лишь один раз.

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После травм у «Нанта» восстанавливаются Эмон Рено, Антони Лимбомбе и Молла Ваге. На карантине находятся Мехди Абед, Жан-Шарль Кастеллетто, Денис Петрич и Абдулайе Туре.

«Ним»

«Ниму» во многом повезло, что сезон 2019/20 завершился досрочно, поскольку он занял 18-е место в Лиге 1 и должен был сыграть в плей-офф за право остаться в элитном дивизионе. Впрочем, из-за коронавируса плей-офф не состоялся, и команда сохранила прописку в высшем дивизионе.

Как и «Нант», «крокодилы» покинули Кубок Франции и Кубок лиги на стадии 1/16 и 1/8 финала соответственно.

При этом новый сезон команда Жерома Арпинона начала успешно, разгромив на своем поле «Брест» (4:0).

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Среди травмированных у «Нима» значатся Антони Бриансон, Антуан Валерио, Келиан Гиссом, Клеман Депре и Нолан Ру.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Нанта» — 2.00, победа «Нима» — 4.40, ничья — 3.20.

Итак, «канарейки», играя в большинстве не смогли поразить ворота «Бордо». В то же время «крокодилы» забили сразу четыре мяча в ворота «Бреста». Неужели это говорит о том, что у гостей выше шансы на успех?

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На самом деле нет. «Ним» просто обыграл довольно посредственную команду даже по меркам Франции, тогда как «Бордо» — клуб с именем и более квалифицированными игроками.

Понятно, что «Нант» пока не в идеальной форме. Ему также навредили выявленные случаи заражения коронавирусом. Однако он сыграет на домашней арене, поэтому должен обыграть более слабого соперника. Наш прогноз — «победа хозяев».

При этом высокой результативности, как нам кажется, ждать не стоит. Еще один вариант — «тотал голов меньше 2» за 2.07. 0