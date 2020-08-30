ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
  • 10:35
    • Суперкубок УЕФА может не состояться из-за ограничения на въезд в Венгрию
  • 10:17
    • Агент де Брейне арестован в Бельгии
  • 09:03
    • Форвард «Лацио» может заменить Суареса в «Барселоне»
  • 08:09
    • «Аталанта» согласовала условия трансфера Миранчука
  • 21:00
    • Источник: «Барса» отклонила просьбу Месси о встрече и настаивает на выплате отступных
  • 20:00
    • Арбитр Еськов не прошел проверку на полиграфе
  • 00:25
    • «Лион» разгромил «Дижон», Депай оформил хет-трик
    Все новости спорта

    Выиграет ли «Нант» у «Нима»?

    «Нант» — «Ним». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 30 августа 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Нант Прогнозы на Ним Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Нант» — «Ним»
    Футболисты «Нанта» в матче с «Бордо»
    В воскресенье, 30 августа, «Нант» на своем поле примет «Ним» в рамках второго тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Божуар», начнется в 16:00 по московскому времени. Прогноз на «Нант» — «Ним».
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 30 Августа 2020 года
    Нант
  • Франция. Лига 1
    •  Нант 16:00 Ним Ним
  • Франция. Лига 1
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.90
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 4.50
  • Ставка!
    •

    «Нант»

    Футболисты «Нанта» откровенно провалили досрочно прерванный сезон 2019/20, заняв в турнирной таблице Лиги 1 лишь 13-е место.

    Кроме того, «канарейки» вылетели из Кубка Франции и Кубка лиги на стадии 1/16 и 1/8 финала соответственно.

    В новом сезоне подопечные Кристиана Гуркюффа стартовали с выездной ничьей с «Бордо» (0:0), которую вряд ли могут записать себе в актив, поскольку с 20-й минуты играли в большинстве, а в створ ворот сумели пробить лишь один раз.

    Все прогнозы на Лигу 1

    После травм у «Нанта» восстанавливаются Эмон Рено, Антони Лимбомбе и Молла Ваге. На карантине находятся Мехди Абед, Жан-Шарль Кастеллетто, Денис Петрич и Абдулайе Туре.

    «Ним»

    «Ниму» во многом повезло, что сезон 2019/20 завершился досрочно, поскольку он занял 18-е место в Лиге 1 и должен был сыграть в плей-офф за право остаться в элитном дивизионе. Впрочем, из-за коронавируса плей-офф не состоялся, и команда сохранила прописку в высшем дивизионе.

    Как и «Нант», «крокодилы» покинули Кубок Франции и Кубок лиги на стадии 1/16 и 1/8 финала соответственно.

    20 000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru 10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru

    При этом новый сезон команда Жерома Арпинона начала успешно, разгромив на своем поле «Брест» (4:0).

    Календарь и таблица Лиги 1

    Среди травмированных у «Нима» значатся Антони Бриансон, Антуан Валерио, Келиан Гиссом, Клеман Депре и Нолан Ру.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Нанта» — 2.00, победа «Нима» — 4.40, ничья — 3.20.

    Итак, «канарейки», играя в большинстве не смогли поразить ворота «Бордо». В то же время «крокодилы» забили сразу четыре мяча в ворота «Бреста». Неужели это говорит о том, что у гостей выше шансы на успех?

    Все прогнозы на футбол

    На самом деле нет. «Ним» просто обыграл довольно посредственную команду даже по меркам Франции, тогда как «Бордо» — клуб с именем и более квалифицированными игроками.

    Понятно, что «Нант» пока не в идеальной форме. Ему также навредили выявленные случаи заражения коронавирусом. Однако он сыграет на домашней арене, поэтому должен обыграть более слабого соперника. Наш прогноз — «победа хозяев».

    При этом высокой результативности, как нам кажется, ждать не стоит. Еще один вариант — «тотал голов меньше 2» за 2.07. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    3.60
  • Прогноз на матч Гуанчжоу Фули — Шэньчжэнь
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Шаньдун Лунэн — Далянь Ифан
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Спартак — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.81
  • Прогноз на матч Осака — Азаренко
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Ренн — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  3.90
  • Экспресс дня 29 августа
  • Сегодня в 18:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Бостон — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Гамильтон — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Химки — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Джокович — Раонич
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Страсбур — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Атланта — Орландо Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Лионель Месси
  • Месси должны отпустить. Руководство «Барселоны» растоптало преданность Лео
    • 14:22 26/08/2020     «Локомотив» и «Зенит» попали в групповой этап ЛЧ напрямую
  • Что ждёт российские клубы в еврокубках сезона-2020/21?
    • 22:57 25/08/2020     Килиан Мбаппе
  • Трансферный дайджест. 18-24 августа
    • 20:02 24/08/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 22 000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Нант» — «Ним». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 30 августа 2020 года. Прогноз на «Нант» — «Ним». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры