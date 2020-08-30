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    В матче «ЛА Гэлакси» голы посыпятся уже в первом тайме

    «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Сан-Хосе Эртквейкс». Прогноз (к. 3.20) и ставки на матч MLS 30 августа 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Сан-Хосе Эртквейкс»
    Хулиан Араухо
    В очередном туре регулярного чемпионата MLS «Лос-Анджелес Гэлакси» сыграет с «Сан-Хосе Эртквейкс». Матч пройдет на стадионе «Дигнити Хэлс Спортс Парк» 30 августа. Начало встречи — в 05:30 мск. Прогноз на «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Сан-Хосе Эртквейкс».
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    Футбол. США. MLS 30 Августа 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Лос-Анджелес Гэлакси»

    В 7 играх чемпионата клуб из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, заработал всего 5 очков. В зачете Западной конференции он находится на последнем месте.

    Незадолго до паузы в футболе «Лос-Анджелес Гэлакси» сыграл вничью с «Хьюстон Динамо» (1:1), а также потерпел поражение от «Ванкувера» (0:1).

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    Позже в турнире MLS Is Back подопечные Гильермо Барроса Скелотто были слабее «Портленд Тимберс» (1:2) и «Лос-Анджелеса» (1:2).

    В финальной встрече данного турнира «Лос-Галактикос» расписали мировую с «Хьюстон Динамо» (1:1). А 23 августа «ЛА Гэлакси» в рамках MLS победил «Лос-Анджелес» (2:0).

    «Сан-Хосе Эртквейкс»

    Футбольный клуб из Сан-Хосе, штат Калифорния, находится на данном этапе турнира на 7 месте в таблице Западной конференции с 8 очками на счету.

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    • До приостановки сезона в США «Сан-Хосе Эртквейкс» сыграл вничью с «Торонто» (2:2), а также потерпел разгромное поражение от «Миннесоты» (2:5).

    В турнире MLS Is Back «балбесы» разошлись миром с «Сиэтл Саундерс» (0:0), после чего они победили «Ванкувер» (4:3) и «Чикаго Файр» (2:0).

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    Раунд плей-офф данного соревнования начался для подопечных Матиаса Альмейды с яркого поединка против «Реал Солт-Лейк» (5:2), но позже «Сан-Хосе Эртквейкс» проиграл «Миннесоте» (1:4).

    Прогноз и ставка

    На победу «Лос-Анджелес Гэлакси» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.45, на ничью — 4.00, а на победу «Сан-Хосе Эртквейкс» — 2.47.

    Наши прогноз и ставка на матч — обе команды забьют в первом тайме с коэффициентом 3.20. 0

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    «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Сан-Хосе Эртквейкс». Прогноз (к. 3.20) и ставки на матч MLS 30 августа 2020 года. Прогноз на «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Сан-Хосе Эртквейкс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.20
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