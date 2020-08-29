«Монреаль Импэкт» — «Торонто». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч MLS 29 августа 2020 года

В очередном туре регулярного чемпионата MLS «Монреаль Импэкт» сыграет с «Торонто». Матч пройдет на стадионе «Сапуто» 29 августа. Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Монреаль Импэкт» — «Торонто».

«Монреаль Импэкт»

После шести туров регулярного сезона канадская команда из провинции Квебек имеет в своей копилке 10 очков и находится на четвертом месте в таблице Востока.

Перед приостановкой сезона «Монреаль» победил «Нью-Инглэнд Революшн» (2:1) и расписал мировую с «Далласом» (2:2), а в Лиге чемпионов КОНКАКАФ канадцы уступили «Олимпии» (1:2).

Полоса неудач продолжилась и в турнире MLS Is Back, где подопечные Тьерри Анри проиграли «Нью-Инглэнд Революшн» (0:1) и «Торонто» (3:4). Но позже они взяли верх над «Ди Си Юнайтед» (1:0).

Все прогнозы на футбол

В плей-офф MLS Is Back «Монреаль» оказался слабее «Орландо Сити» (0:1), а в регулярном чемпионате после паузы «монреальские одиннадцать» прихлопнули «Ванкувер» (2:0).

«Торонто»

Другая канадская команда, находящаяся в провинции Онтарио, имеет сейчас 15 очков. В турнирной таблице она идет второй, отставая от первой позиции на 1 пункт.

До вынужденной паузы в MLS «Торонто» на выезде расписал мировую с «Сан-Хосе Эртквейкс» (2:2), а затем дома подопечные Грега Вэнни победили «Нью-Йорк Сити» (1:0).

В соревновании MLS Is Back красные сыграли вничью с «Ди Си Юнайтед» (2:2), взяли верх над «Монреалем» (4:3) и разошлись миром с «Нью-Инглэнд Революшн» (0:0).

А в плей-офф данного турнира «Торонто» влетел «Нью-Йорк Сити» (1:3). В регулярном чемпионате команда Вэнни дважды кряду обыграла «Ванкувер» (3:0; 1:0).

Прогноз и ставка

Победа «Монреаля» оценивается в 3.46, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.60, а на победу «Торонто» — 1.93.

В канадском дерби между собой сыграют результатные команды, которые на двоих успели забить 23 мяча в 13 поединках, поэтому в очной встрече голов будет предостаточно.

Наши прогноз и ставка — голы в обоих таймах с коэффициентом 1.59. 0