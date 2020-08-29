«Гамильтон» — «Рейнджерс». Прогноз (к. 2.90) и ставки на матч чемпионата Шотландии по футболу 29 августа 2020 года

В субботу, 29 августа, «Гамильтон» на своем поле примет «Рейнджерс» в рамках шестого тура чемпионата Шотландии. Встреча, которая пройдет на «Хоуп СБД», начнется в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Гамильтон» — «Рейнджерс».

«Гамильтон»

«Гамильтон» в прошлом сезоне, который был досрочно завершен из пандемии коронавируса, финишировал на предпоследнем месте, опередив только на четыре очка вылетевший «Хартс».

В текущем первенстве «красно-белые» после четырех проведенных встреч набрали три балла и разместились на девятой позиции в турнирной таблице.

Эти зачетные пункты коллектив смог набрать в минувшем туре, обыграв на выезде «Мозеруэлл» со счетом 1:0, забив победный гол в самой концовке встречи.

Перед этим «Гамильтон» трижды в играх чемпионата уходил с поля поверженным, уступив по 0:1 дома «Росс Каунти» и «Сент-Миррену», а также на выезде был разгромлен «Селтиком» — 1:5.

«Рейнджерс»

«Рейнджерс», занявший в минувшем чемпионате вторую позицию, но очень на много отстал от «Селтика», в нынешнем первенстве пока лидирует в турнирной таблице.

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В пяти проведенных встречах чемпионата «джерс» разжились 13 зачетными пунктами (четыре победы и одна ничья), однако второй «Хиберниан» уступает только по разнице мячей.

Единственная потеря очков была два тура тому назад, когда коллектив Джеррарда не смог в гостях справиться с «Ливингстоном», расписав мировую 0:0.

В других поединках «Рейнджерс» одолел 1:0 «Абердин» в гостях, по 3:0 «Сент-Миррен» и «Сент-Джонстон», а также 2:0 «Килмарнок» в родных стенах.

В прошлом чемпионате «Рейнджерс» трижды обыграл «Гамильтон»: 5:0 дома, 3:1 и 1:0 на выезде.

Прогноз и ставкана «Гамильтон» — «Рейнджерс»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Рейнджерс» — 1.15, победа «Гамильтона» — 19.00, ничья — 8.00.

Так как «ренджеры» еще не пропускали в новом первенстве, рискнем в этой игре поставить на победу гостей, в которой им не удастся сохранить свои ворота на замке. Наши прогноз и ставка на эту игру — П2 + обе забьют за 2.90. 0