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    «Атланта» — «Орландо Сити». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч MLS 29 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Атланта» — «Орландо Сити»
    «Атланта»
    В очередном туре регулярного чемпионата MLS «Атланта» сыграет с «Орландо Сити». Матч пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» 29 августа. Начало встречи — в 22:30 мск. Прогноз на «Атланта» — «Орландо Сити».
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    Футбол. США. MLS 29 Августа 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.75
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    «Атланта»

    Команда из города Атланта, штат Джорджия, приняла участие в 6 матчах регулярки, в которых успела заработать 9 очков и занять 8 место в таблице Восточной конференции.

    Перед паузой в MLS «Атланта» в гостях победила «Нэшвилл» (2:1), а в родных стенах обыграла «Цинциннати» (2:1).

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    Затем в Лиге чемпионов КОНКАКАФ подопечные Франка де Бура уступили «Америке» из Мексики (0:3). А в турнире MLS Is Back команда проиграла все три матча.

    В этих поединках «Атланта» была слабее «Нью-Йорк Ред Буллс» (0:1), «Цинциннати» (0:1) и «Коламбус Крю» (0:1). А в регулярке после паузы она победила «Нэшвилл» (2:0).

    «Орландо Сити»

    Коллектив из Орландо, штат Флорида, сыграл в 7 матчах MLS, в ходе которых он заработал 10 очков и расположился на 4 месте в таблице Востока.

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    • В регулярке «Орландо Сити» сыграл вничью с «Реал Солт-Лейк» (0:0) и потерпел поражение от «Колорадо Рэпидс» (1:2). А турнир MLS Is Back «львы» начали с побед над «Интером Майами» (2:1) и «Нью-Йорк Сити» (3:1).

    Затем подопечные Оскара Парехи расписали мировую с «Филадельфией» (1:1). А в плей-офф эта команда взяла верх над «Монреалем» (1:0), «Лос-Анджелесом» по пенальти (1:1, 5:4) и «Миннесотой» (3:1).

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    В финале MLS Is Back «Орландо Сити» проиграл «Портленд Тимберс» (1:2). А в чемпионате «львы» уступили «Интеру Майами» (2:3) и победили «Нэшвилл» (3:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Атланты» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.55, на ничью — 3.45, а на победу «Орландо Сити» — 2.70.

    На своем поле «Атланта» будет стремиться выиграть, но в текущем сезоне «Орландо» очень хорош и забивает минимум 1 гол уже в 10 матчах кряду. Наши прогноз и ставка — обе команды забьют с коэффициентом 1.60. 0

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    «Атланта» — «Орландо Сити». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч MLS 29 августа 2020 года. Прогноз на «Атланта» — «Орландо Сити». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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