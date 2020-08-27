«Партизан» — РФШ. Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы 27 августа 2020 года

27 августа в Белграде местный «Партизан» сыграет с латвийским РФШ в матч 1-го отборочного раунда Лиги Европы. Начало — 22:00 по мск. Прогноз на «Партизан» — РФШ.

«Партизан»

Это будет первый матч «Партизана», за который выступает Бибрас Натхо, в еврокубках нового сезона.

Клуб в прошедшем сербском первенстве финишировал на второй позиции, сильно отстав от первой «Црвены Звезды».

Также «гробари» потерпели неудачу в национальном Кубке, потерпев фиаско в решающем матче от «Войводины» по пенальти (основное и доп. время закончилось 2:2).

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В первом туре текущей Суперлиги коллектив на выезде положил на лопатки «Напредак» — 3:1. После этого он уступил на выезде «Нови Пазар» (2:3).

С тех пор команда не знает осечек, ведь выиграла три поединка кряду в чемпионате, где занимает третье место с отставанием в три балла от «Црвены Звезды».

РФШ

Также первый матч в еврокубках новой кампании проведет и РФШ.

В отличие от сербского первенства, в чемпионате Латвии уже сыграли полтора круга. Столичный клуб занимает вторую строчку.

Коллектив на 12 очков опережает ближайшего преследователя «Валмиеру». Между тем, он на два балла отстает от лидирующей «Риги».

Команда выиграла четыре предыдущих поединка при шести предыдущих встречах без поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,15, тогда как успех гостей оценивается в 11,00, ничья — в 6,50.

Рекомендуем ставить на то, что «Партизан» выиграет, и в матче будет забито четыре или более голов за 1,85. 0