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    Создаст ли РФШ проблемы «Партизану» и Натхо?

    «Партизан» — РФШ. Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы 27 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Партизан» — РФШ
    Бибрас Натхо
    27 августа в Белграде местный «Партизан» сыграет с латвийским РФШ в матч 1-го отборочного раунда Лиги Европы. Начало — 22:00 по мск. Прогноз на «Партизан» — РФШ.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 27 Августа 2020 года
    Партизан
  • Белград
    •  Партизан 22:00 РФШ РФШ
  • Лига Европы. Квалификация
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.17
  • X
  • 7.00
  • 2
  • 12.50
  • Ставка!
    •

    «Партизан»

    Это будет первый матч «Партизана», за который выступает Бибрас Натхо, в еврокубках нового сезона.

    Клуб в прошедшем сербском первенстве финишировал на второй позиции, сильно отстав от первой «Црвены Звезды».

    Также «гробари» потерпели неудачу в национальном Кубке, потерпев фиаско в решающем матче от «Войводины» по пенальти (основное и доп. время закончилось 2:2).

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    В первом туре текущей Суперлиги коллектив на выезде положил на лопатки «Напредак» — 3:1. После этого он уступил на выезде «Нови Пазар» (2:3).

    С тех пор команда не знает осечек, ведь выиграла три поединка кряду в чемпионате, где занимает третье место с отставанием в три балла от «Црвены Звезды».

    РФШ

    Также первый матч в еврокубках новой кампании проведет и РФШ.

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    • В отличие от сербского первенства, в чемпионате Латвии уже сыграли полтора круга. Столичный клуб занимает вторую строчку.

    Коллектив на 12 очков опережает ближайшего преследователя «Валмиеру». Между тем, он на два балла отстает от лидирующей «Риги».

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    Команда выиграла четыре предыдущих поединка при шести предыдущих встречах без поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,15, тогда как успех гостей оценивается в 11,00, ничья — в 6,50.

    Рекомендуем ставить на то, что «Партизан» выиграет, и в матче будет забито четыре или более голов за 1,85. 0

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    «Партизан» — РФШ. Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы 27 августа 2020 года. Прогноз на «Партизан» — РФШ. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
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