«Лос-Анджелес Гэлакси» — «Сиэтл Саундерс». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч MLS 27 августа 2020 года

В очередном туре регулярного чемпионата MLS «Лос-Анджелес Гэлакси» сыграет с «Сиэтл Саундерс». Матч пройдет на стадионе «Дигнити Хэлс Спортс Парк» 27 августа. Начало встречи — в 06:00 мск. Прогноз на «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Сиэтл Саундерс».

«Лос-Анджелес Гэлакси»

Команда из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, заработала всего 5 очков в 6 матчах регулярки. В таблице Западной конференции она занимает сейчас предпоследнее место.

Перед приостановкой MLS «Лос-Анджелес Гэлакси» расписал мировую с «Хьюстон Динамо» (1:1), а также потерпел поражение от «Ванкувера» (0:1).

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В турнире MLS Is Back «Лос-Галактикос» проиграли два матча из трех. В этих встречах подопечные Гильермо Барроса Скелотто влатели «Портленд Тимберс» (1:2) и «Лос-Анджелесу» в дерби (2:6).

А в третьем поединке данного соревнования «Лос-Анджелес Гэлакси» сыграл вничью с «Хьюстон Динамо» (1:1). Рестарт MLS эта команда начала с победы в Эль-Трафико над «Лос-Анджелесом» (2:0).

«Сиэтл Саундерс»

На данном этапе чемпионата команда из Сиэтла, штат Вашингтон, находится на 2 месте в Западной конференции с 11 очками в копилке. От первой строчки она отстает на 4 пункта.

Незадолго до приостановки сезона «Сиэтл Саундерс» встретился с «Чикаго Файр» и победил соперников с минимальным разрывом (2:1). А затем была ничья с «Коламбус Крю» (1:1).

В турнире MLS Is Back подопечные Брайана Шмецера расписали мировую с «Сан-Хосе Эртквейкс» (0:0), проиграли «Чикаго Файр» (1:2) и легко справились с «Ванкувером» (3:0).

В плей-офф «Сиэтл Саундерс» крупно уступил «Лос-Анджелесу» (1:4), а в регулярном чемпионате эта команда прихлопнула «Портленд Тимберс» (3:0).

Прогноз и ставка

На победу «Лос-Анджелес Гэлакси» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.65, на ничью — 3.50, а на победу «Сиэтл Саундерс» — 2.55.

В последних четырех очных матчах из пяти команды забивали минимум 3 гола, а в пяти поединках мячи влетали в сетку в обоих таймах. Наши прогноз и ставка — голы в обоих таймах с коэффициентом 1.61. 0