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    «Карабах» вновь выбьет «Шериф»?

    «Карабах» — «Шериф». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов 26 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Карабах» — «Шериф»
    «Карабах» — «Шериф»
    26 августа в Баку на стадионе «им. Тофика Бахрамова» «Карабах» сыграет с молдавским «Шерифом» в матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Начало — 19:00 по мск. Прогноз на «Карабах» — «Шериф».
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 26 Августа 2020 года
    Карабах
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Карабах 19:00 Шериф Шериф
  • Лига чемпионов. Квалификация
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    «Карабах»

    В прошедшем сезоне «Карабах» в седьмой раз подряд стал чемпионом Азербайджана, и уже седьмой раз подряд стартуют в квалификации Лиги чемпионов.

    На первом этапе отбора самого престижного еврокубка «скакуны» в родных стенах не знали проблем с македонским «Силексом», выиграв со счетом 4:0.

    Отметим, что азербайджанцы шесть предыдущих сезонов добирались до групповых этапах еврокубков. Пять раз они играли в Лиге Европы, а в сезоне-2017/18 сумели пробиться и в основную сетку ЛЧ.

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    • В минувшие выходные агдамцы взяли старт в новом национальном первенстве, где дома разобрались с «Сабахом» — 2:0.

    «Шериф»

    «Шериф» — самый титулованный клуб Молдавии, выигравший восемь из девяти предыдущих чемпионатов страны. Он является бессменным участником еврокубков с 1999 года.

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    • В самом престижном евротурнире «желто-черные» только раз были близки к групповому этапу, уступив в раунде плей-офф сезона 2010/11 «Базелю» (0:1 и 0:3).

    Все прогнозы на футбол

    А вот в Лиге Европы клуб из Тирасполя до группового этапа добирался четырежды. Последний раз это случилось в сезоне 2017/18, где он занял третье место и не пробился в плей-офф.

    В нынешнем розыгрыше ЛЧ «Шериф» в первом квалифай-раунде обыграл «Фолу» из Люксембурга (2:0).

    В сезоне 2017/18 эти коллективы встречались в третьем раунде квалификации ЛЧ. И тогда в Азербайджане команды сыграли 0:0, а в Молдавии победил «Карабах» — 2:1. В следующем сезоне в ЛЕ на последней стадии отбора также сильнее были азербайджанцы — 3:0 и 0:1.

    Прогноз на «Карабах» — «Шериф»

    «Карабах» является фаворитом противостояния, к тому же играет на родном стадионе. Прогнозируем в этом сражении победу хозяев еще по итогам основного времени. Наша ставка — П1 в основное время. 0

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    «Карабах» — «Шериф». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов 26 августа 2020 года. Прогноз на «Карабах» — «Шериф». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
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