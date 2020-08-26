«Карабах» — «Шериф». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов 26 августа 2020 года

26 августа в Баку на стадионе «им. Тофика Бахрамова» «Карабах» сыграет с молдавским «Шерифом» в матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Начало — 19:00 по мск. Прогноз на «Карабах» — «Шериф».

«Карабах»

В прошедшем сезоне «Карабах» в седьмой раз подряд стал чемпионом Азербайджана, и уже седьмой раз подряд стартуют в квалификации Лиги чемпионов.

На первом этапе отбора самого престижного еврокубка «скакуны» в родных стенах не знали проблем с македонским «Силексом», выиграв со счетом 4:0.

Отметим, что азербайджанцы шесть предыдущих сезонов добирались до групповых этапах еврокубков. Пять раз они играли в Лиге Европы, а в сезоне-2017/18 сумели пробиться и в основную сетку ЛЧ.

В минувшие выходные агдамцы взяли старт в новом национальном первенстве, где дома разобрались с «Сабахом» — 2:0.

«Шериф»

«Шериф» — самый титулованный клуб Молдавии, выигравший восемь из девяти предыдущих чемпионатов страны. Он является бессменным участником еврокубков с 1999 года.

В самом престижном евротурнире «желто-черные» только раз были близки к групповому этапу, уступив в раунде плей-офф сезона 2010/11 «Базелю» (0:1 и 0:3).

Все прогнозы на футбол

А вот в Лиге Европы клуб из Тирасполя до группового этапа добирался четырежды. Последний раз это случилось в сезоне 2017/18, где он занял третье место и не пробился в плей-офф.

В нынешнем розыгрыше ЛЧ «Шериф» в первом квалифай-раунде обыграл «Фолу» из Люксембурга (2:0).

В сезоне 2017/18 эти коллективы встречались в третьем раунде квалификации ЛЧ. И тогда в Азербайджане команды сыграли 0:0, а в Молдавии победил «Карабах» — 2:1. В следующем сезоне в ЛЕ на последней стадии отбора также сильнее были азербайджанцы — 3:0 и 0:1.

Прогноз на «Карабах» — «Шериф»

«Карабах» является фаворитом противостояния, к тому же играет на родном стадионе. Прогнозируем в этом сражении победу хозяев еще по итогам основного времени. Наша ставка — П1 в основное время. 0