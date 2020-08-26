«Филадельфия Юнион» — «Нью-Йорк Ред Буллс». Прогноз (к. 3.25) и ставки на матч MLS 26 августа 2020 года

В очередном туре регулярного чемпионата MLS «Филадельфия Юнион» сыграет с «Нью-Йорк Ред Буллс». Матч пройдет на стадионе «Тален Энерджи» 26 августа. Начало встречи — в 02:30 мск. Прогноз на «Филадельфия Юнион» — «Нью-Йорк Ред Буллс».

«Филадельфия Юнион»

Команда из Филадельфии, штат Пенсильвания, на данном этапе регулярки находится на пятом месте в таблице Востока, имея в своей копилке 9 очков.

Перед паузой в MLS «Филадельфия Юнион» проиграла «Далласу» (0:2) и устроила голевую феерию в матче с «Лос-Анджелесом» (3:3).

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А на групповой стадии турнира MLS Is Back подопечные Джима Кертина победили «Нью-Йорк Сити» (1:0) и «Интер Майами» (2:1), после чего они сыграли вничью с «Орландо Сити» (1:1).

В плей-офф MLS Is Back «Филадельфия Юнион» взяла верх над «Нью-Инглэнд Революшн» (1:0) и «Спортинг Канзас-Сити» (3:1). Но 6 августа команда уступила «Портленд Тимберс» (1:2).

В регулярке коллектив Кертина разошелся миром с «Нью-Инглэнд Революшн» (0:0).

«Нью-Йорк Ред Буллс»

За 6 туров чемпионата MLS коллектив из Нью-Йорка заработал 10 очков, благодаря чему он сейчас замыкает тройку лидеров в таблице Восточной конференции.

Незадолго до ухода на вынужденную паузу «Нью-Йорк Ред Буллс» переиграл «Цинциннати» (3:2), а также расписал мировую с «Реал Солт-Лейк» (1:1).

Предсезонный турнир MLS Is Back подопечные Криса Армаса начали с победы над «Атлантой» (1:0). Во второй игре «красные быки» были слабее «Коламбус Крю» (0:2).

В последнем поединке MLS Is Back «Нью-Йорк Ред Буллс» потерпел поражение от «Цинциннати» (0:2), а в регулярке команда победила «Нью-Йорк Сити» (1:0).

Прогноз и ставка

На победу «Филадельфии Юнион» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.29, ничья оценивается в 3.70, а победа «Нью-Йорк Ред Буллс» — в 2.94.

Наши прогноз и ставка — «Нью-Йорк Ред Буллс» не проиграет и тотал меньше 2.5 с коэффициентом 3.25. 0