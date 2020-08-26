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    Продлится ли «черная полоса» для ЦСКА?

    «Краснодар» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч РПЛ 26 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — ЦСКА
    «Краснодар» — ЦСКА
    «Краснодар» в пятом туру российской Премьер-лиги сыграет с московским ЦСКА. Встреча, которая пройдет на стадионе «Краснодар» 26 августа, начнется в 20:30 по мск. Прогноз на «Краснодар» — ЦСКА.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 26 Августа 2020 года
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    «Краснодар»

    «Краснодар» в минувшем сезоне второй раз подряд занял третье место в РПЛ. Таким образом, команда примет участие в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

    В новом первенстве «быки» чередуют победные результаты с проигрышами. Начали они с выездной крупной виктории над «Уфой» (3:0), затем проиграли в Москве «Локомотиву» (0:1).

    В третьем туре «зелено-белые» на своей территории расправились с тульским «Арсеналом» (2:0), а на прошлых выходных потерпели фиаско в Екатеринбурге от «Урала» (0:1).

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    • После четырех туров у краснодарцев на счету всего шесть пунктов и седьмая позиция в турнирной таблице. От лидера они уже отстают на шесть пунктов.

    ЦСКА

    ЦСКА по итогам прошлого сезона финишировал на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, уступив два очка зоне Лиги чемпионов. Эта позиция позволит «армейцам» начать сразу с группового этапа Лиги Европы.

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    Стартовали в новом розыгрыше российского первенства «красно-синие» просто блестяще, выиграв две стартовые игры. В первом туре они в гостях одолели 2:0 «Химки», после чего в родных стенах справились с «Тамбовом» (2:1).

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    • Но затем московскую команду постигла серия из двух поражений подряд, где они были повержены на выезде 1:2 «Зенитом», а также накануне «Рубином» с таким же счетом на своей арене, пропустив в самой решающий гол в концовке игры.

    С шестью набранными пунктами ЦСКА находится на восьмой позиции в турнирной таблице РПЛ, но от второй строки отстает на два очка.

    В прошлом чемпионате ЦСКА дома обыграл «Краснодар» (3:2), а на Кубани команды расписали мировую — 1:1.

    Прогноз и ставка на «Краснодар» — ЦСКА

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Краснодара» предлагают — 2.50.

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    На викторию ЦСКА дают — 3.10, ничья оценена — в 3.42

    Оба коллектива подходят к данному поединку не в лучшем состоянии, но т.к. игра пройдет в Краснодаре рекомендуем ставить на хозяев с 0 форой. Наши прогноз и ставка: победа «Краснодара» с форой 0. 0

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    «Краснодар» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч РПЛ 26 августа 2020 года. Прогноз на «Краснодар» — ЦСКА. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.77
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