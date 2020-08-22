«Торпедо» — «Балтика». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч ФНЛ 22 августа 2020 года

В пятом туре первенства ФНЛ «Торпедо» сыграет с калининградской «Балтикой». Встреча, которая состоится 22 августа в Москве на стадионе им. Эдуарда Стрельцова, начнется в 18:00 по мск. Прогноз на «Торпедо» — «Балтика».

«Торпедо»

«Торпедо» закончило досрочный розыгрыш первой лиги на четвертой позиции в турнирной таблице, проиграв всего лишь один балл вторым «Химкам», заработавшим повышение в классе.

Московский коллектив после возобновления сезона провел восемь контрольных матчей, добившись в них пяти викторий при двух ничьих и одном фиаско.

В новом первенстве «автозаводцы» стартовали с выездного поражения от «Шинника» (0:1), затем поочередно поделили очки в дерби со «Спартаком-2» и дома с «Акроном» (1:1).

И только в минувшем туре клуб из Москвы заработал первую викторию в сезоне, разгромив на выезде «Краснодар-2» (3:0). С пятью набранными баллами «Торпедо» пока идет на 13 месте в турнирной таблице ФНЛ.

«Балтика»

В минувшем розыгрыше первой российской лиги, который завершился из-за пандемии досрочно, «Балтика» финишировала на шестом месте, сильно отстав от четверки.

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На старте нового сезона «балтийцы» смогла увести очко из Самары, сыграв вничью 0:0 с «Крылями Советов», покинувшие по итогам прошлого сезону элитный дивизион.

Затем калининградцы только выигрывали, поочередно одолев на своей арене 2:0 «Волгарь», на выезде 1:0 «Факел» и «Шинник» (2:0) дома.

С десятью набранными очками «Балтика» возглавляет турнирную таблицу ФНЛ, опережая только по разнице мячей второй «Оренбург».

В минувшем сезоне «Торпедо» дважды обыграло «Балтику» (2:0 — в чемпионате и 1:0 — в Кубке), в Калининграде команды сыграли вничью 1:1 в рамках первенства.

Прогноз и ставка на «Торпедо» — «Балтика»

«Балтика» пока в новом первенстве еще не пропускала. В Москве калининградцам будет трудно удержать ворота на замке, но т.к. с атакой у них все в порядке, забить гости тоже должны.

Наши прогноз на и ставка на этот матч — обе забьют: да за 1.70. 0