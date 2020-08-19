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    Чемпион Израиля отправит команду Кононова в ЛЕ?

    «Маккаби» Тель-Авив — «Рига». Прогноз (к. 2.17) и ставки на матч Лиги чемпионов 19 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Маккаби» Тель-Авив — «Рига»
    Олег Кононов
    В среду, 19 августа, в Тель-Авиве на стадионе «Блумфилд» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов местный «Маккаби» сыграет с латвийской «Ригой». Встреча начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Маккаби» Тель-Авив — «Рига».

    «Маккаби» Тель-Авив

    В Лиге чемпионов «Маккаби» в прошлом сезоне прекратил борьбу во втором отборочном раунде, уступив румынскому «ЧФР Клужу» (2:2 и 0:1).

    Безвыигрышная серия тель-авивцев в самом престижном турнире Европы насчитывает уже десять матчей, семь из которых израильтяне проиграли.

    Последний раз в ЛЧ чемпион Израиля побеждал в августе 2015 года, одолев пльзеньскую «Викторию» (2:0). В том сезоне «Маккаби» добрался до групповой стадии, где в компании с киевским «Динамо», «Порту» и «Челси» потерпел шесть поражений с общим счетом 1:13.

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    • Отметим, что «Маккаби» проиграл лишь один из 24 предыдущих поединков во всех турнирах, одержав 18 побед и четыре раза сыграв вничью.

    «Рига»

    В Лиге чемпионов «Рига» играла всего один раз. В прошлом сезоне латвийский коллектив уступил ирландскому «Дандолку» по пенальти, дважды сыграв вничью по 0:0.

    После чего «львы» переместились в Лигу Европы, где сперва прошли два раунда, и только перед самым групповым этапом были остановлены «Копенгагеном» (1:0 и 1:3).

    «Рига» в своем последнем проведенном матче обыграла во внутреннем первенстве «Даугаву» (1:0), выиграв т.с. 12 игру подряд.

    Прогноз на «Маккаби» Тель-Авив — «Рига»

    «Маккаби» в этом поединке считается безоговорочным фаворитом, но команда Кононова без боя точно не сдастся. Ожидаем, что в этой игре будут забивать обе команды. 0

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    «Маккаби» Тель-Авив — «Рига». Прогноз (к. 2.17) и ставки на матч Лиги чемпионов 19 августа 2020 года. Прогноз на «Маккаби» Тель-Авив — «Рига». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.17
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