«Лион» — «Бавария». Прогноз (к. 2.39) и ставки на полуфинал Лиги чемпионов 19 августа 2020 года

В 1/2 финала Лиги чемпионов встретятся «Лион» и «Бавария». Матч пройдет в Лиссабоне 19 августа. Начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Лион» — «Бавария».

«Лион»

В Лиге 1, которая завершилась досрочно, «Лион» стал лишь седьмым. После этого команда провела всего три официальных матча.

Сперва в финале Кубка французской лиги «Лион» потерпел минимальное поражение от «Пари Сен-Жермен» (0:1).

Затем французский клуб продолжил выступление в плей-офф Лиги чемпионов, где сотворил две сенсации. Сперва команда Руди Гарсии выбила из борьбы «Ювентус» (1:0 в первой игре, которая состоялась еще до паузы в сезоне, и 1:2 во второй). А в четвертьфинале «Лион» сумел пройти «Манчестер Сити» — 3:1.

Напомним, что в плей-офф Лиги чемпионов «Лион» прошел с трудом, заняв в группе G второе место, где пропустил вперед «Лейпциг», но обогнал «Бенфику» и «Зенит».

«Бавария»

«Бавария» стала лучшей в группе B, где по два раза обыграла «Тоттенхэм», «Олимпиакос» и «Црвену Звезду» .

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Затем в первом раунде плей-офф, который для мюнхенцев тоже растянулся на несколько месяцев, «Бавария» дважды разгромила «Челси» — 3:0 и 4:1.

А в четвертьфинале команда Ханса-Дитера Флика уничтожила «Барселону» со счетом 8:2.

Также «Бавария» защитила чемпионский титул в Бундеслиге, хотя перед рестартом сезона не была в лидерах, а в итоге опередила «Боруссию» на 13 очков.

На данный момент победная серия «Баварии» насчитывает 20 матчей во всех турнирах.

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Прогноз и ставка

На победу «Лиона» дается коэффициент 12,00, на ничью — 6,90, а на победу «Баварии» — 1,23.

Проход «Лиона» в финал оценивается коэффициентом 7,50, а проход «Баварии» — 1,11.

Прогноз и ставка на матч — «Бавария» выиграет оба тайма с коэффициентом 2,39. 0