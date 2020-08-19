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    Кто станет вторым финалистом Лиги чемпионов?

    «Лион» — «Бавария». Прогноз (к. 2.39) и ставки на полуфинал Лиги чемпионов 19 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Лион» — «Бавария»
    Томас Мюллер
    В 1/2 финала Лиги чемпионов встретятся «Лион» и «Бавария». Матч пройдет в Лиссабоне 19 августа. Начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Лион» — «Бавария».
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    Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал 19 Августа 2020 года
    Лион
  • Лион
    •  Лион 22:00 Бавария Бавария
  • Мюнхен
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    «Лион»

    В Лиге 1, которая завершилась досрочно, «Лион» стал лишь седьмым. После этого команда провела всего три официальных матча.

    Сперва в финале Кубка французской лиги «Лион» потерпел минимальное поражение от «Пари Сен-Жермен» (0:1).

    Затем французский клуб продолжил выступление в плей-офф Лиги чемпионов, где сотворил две сенсации. Сперва команда Руди Гарсии выбила из борьбы «Ювентус» (1:0 в первой игре, которая состоялась еще до паузы в сезоне, и 1:2 во второй). А в четвертьфинале «Лион» сумел пройти «Манчестер Сити» — 3:1.

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    • Напомним, что в плей-офф Лиги чемпионов «Лион» прошел с трудом, заняв в группе G второе место, где пропустил вперед «Лейпциг», но обогнал «Бенфику» и «Зенит».

    «Бавария»

    «Бавария» стала лучшей в группе B, где по два раза обыграла «Тоттенхэм», «Олимпиакос» и «Црвену Звезду» .

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Затем в первом раунде плей-офф, который для мюнхенцев тоже растянулся на несколько месяцев, «Бавария» дважды разгромила «Челси» — 3:0 и 4:1.

    А в четвертьфинале команда Ханса-Дитера Флика уничтожила «Барселону» со счетом 8:2.

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    • Также «Бавария» защитила чемпионский титул в Бундеслиге, хотя перед рестартом сезона не была в лидерах, а в итоге опередила «Боруссию» на 13 очков.

    На данный момент победная серия «Баварии» насчитывает 20 матчей во всех турнирах.

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    Прогноз и ставка

    На победу «Лиона» дается коэффициент 12,00, на ничью — 6,90, а на победу «Баварии» — 1,23.

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    Проход «Лиона» в финал оценивается коэффициентом 7,50, а проход «Баварии» — 1,11.

    Прогноз и ставка на матч — «Бавария» выиграет оба тайма с коэффициентом 2,39. 0

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    «Лион» — «Бавария». Прогноз (к. 2.39) и ставки на полуфинал Лиги чемпионов 19 августа 2020 года. Прогноз на «Лион» — «Бавария». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.39
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