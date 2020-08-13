«Лейпциг» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 13 августа 2020 года

В четверг, 13 августа, «РБ Лейпциг» сыграет с «Атлетико» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне, начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Лейпциг» — «Атлетико».

«Лейпциг»

«Лейпциг» в текущем сезоне Лиги чемпионов стал победителем группы G, где опередил «Лион», «Бенфику» и «Зенит».

В 1/8 финала «быки» уверенно прошли «Тоттенхэм» (1:0 и 3:0), после чего, как известно, наступила длительная коронавирусная пауза.

Возобновив сезон в Германии, подопечные Юлиана Нагельсмана пришли к финишу на третьей строчке, пропустив вперед «Баварию» и дортмундскую «Боруссию». К слову, именно от дортмундцев они потерпели единственное поражение этим летом (0:2).

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После травмы у «Лейпцига» восстанавливается полузащитник Марсель Забитцер.

«Атлетико»

Мадридский «Атлетико» занял второе место в группе D, где отстал от «Ювентуса», но обогнал «Байер» и «Локомотив».

Выйдя в плей-офф, «матрасники» сразу же нарвались на действующего чемпиона турнира — «Ливерпуль». Впрочем, они не испугались и сумели выбить «красных» (1:0 и 3:2 д.в.).

Как и «Лейпциг», в национальном первенстве команда Диего Симеоне стала третьей, расположившись позади «Реала» и «Барселоны». Примечательно, что летом мадридцы не проигрывали, лишь изредка играя вничью.

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За «Атлетико» в Лиссабоне не сыграют Анхель Корреа и Шиме Врсалько, заболевшие коронавирусом.

Прогноз и ставки на «Лейпциг» — «Атлетико»

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество мадридцам: победа «Атлетико» — 2.45, победа «Лейпцига» — 3.30, ничья — 3.20.

За последние пару сезонов «быки» добились значительного прогресса и стали успешными не только в Германии, но и в Европе. Если ты доходишь до 1/4 финала Лиги чемпионов, то точно можешь считаться успешным клубом.

Однако выйти в полуфинал им будет невероятно сложно, поскольку «матрасники» имеют гораздо больше опыта за плечами. Диего Симеоне провел огромное количество подобных матчей, поэтому хорошо знает, как нужно играть.

Ожидаем от мадридцев очень плотной игры и резких контратак. Если им удастся забить быстрый гол, то не удивимся, если они удержат минимальное преимущество до самого финального свистка. Наш прогноз — «победа "Атлетико" с форой 0» за 1.70.

Также можно попробовать ставку «обе забьют: нет» за 1.84. И дело тут не только в прочности обороны «Атлетико», но и в том, что «Лейпциг» лишился своего звездного форварда Тимо Вернера, ушедшего в «Челси». 0