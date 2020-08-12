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    Поднимется ли «Рейнджерс» на первое место?

    «Рейнджерс» — «Сент-Джонстон». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч чемпионата Шотландии по футболу 12 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Сент-Джонстон»
    «Рейнджерс» занимает второе место
    В 3-м туре шотландской Премьер-лиги «Рейнджерс» будет принимать «Сент-Джонстон». Игра пройдет в Глазго 12 августа. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Рейнджерс» — «Сент-Джонстон».

    «Рейнджерс»

    По итогам двух туров «Рейнджерс» идет на втором месте. Команда только по разнице мячей уступает лидерство «Хиберниану».

    В первом туре коллектив победил на выезде «Абердин» (1:0). Во втором поединке он разгромил на своем поле «Сент-Миррен» (3:0).

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    Между этими матчми глазвегианцы вылетели из Лиги Европы. В 1/8 финала они проиграли «Байеру» в ответном матче 0:1 после 1:3 дома.

    «Сент-Джонстон»

    После одного матча шотландской Премьер-лиги «Сент-Джонстон» занимает седьмое место с одним баллом. Команда на два очка отстает от «Сент-Миррена».

    До своего соперника коллектив отстает на пять пунктов. Ничья в матче против «Данди Юнайтед» (1:1) в гостях, стала первым поединком с 7 марта.

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    В случае победы клуб поднимется минимум на пятую строчку. Впрочем, сделать это на выезде против шотландского гранда, будет сложно.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,18, тогда как успех гостей оценивается в 17,00, ничья — в 6,50.

    Прогноз и ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2,20. 0

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    «Рейнджерс» — «Сент-Джонстон». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч чемпионата Шотландии по футболу 12 августа 2020 года. Прогноз на «Рейнджерс» — «Сент-Джонстон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.20
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