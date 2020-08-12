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    «Пчелы» возьмут реванш у «викингов»?

    «НСИ Рунавик» — «Викингур». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 12 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «НСИ Рунавик» — «Викингур»
    «Викингур» — НСИ
    В 16-м туре чемпионата Фарер по футболу «НСИ Рунавик» на своей территории сыграет с «Викингуром». Встреча, которая пройдет 12 августа, начнется в 21:00 по мск. Прогноз на «НСИ Рунавик» — «Викингур».

    «НСИ Рунавик»

    С 35 набранными очками «НСИ Рунавик» расположился на четвертом месте в турнирной таблице, проигрывая второй строке три пункта, а лидеру — восемь.

    В минувшем туре «пчелы» на выезде смогли минимально переиграть «ИФ Фуглафьердур» (1:0), т.с. прервав серию из двух поражений подряд.

    В этом неудачном отрезке «желто-черные» в чемпионате поочередно проиграли дома «КИ Клаксвику» и на выезде «ХБ Торсхавну» (по 0:2).

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    В родных стенах НСИ выиграл шесть игр при одном поражении, забил 15 голов, пропустил в свои ворота только три мяча.

    «Викингур»

    «Викингур» по итогам 15 сыгранных матчей разместился с 23 набранными пунктами на пятой строке, опережая шестую позицию на три очка, но очень много проигрывает топ-4.

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  • 09/08/2020

    • За последний четыре поединка первенства «черно-голубые» чередовали выигрышные результаты с поражениями.

    Фиаско состоялись от столичных «Б-36 Торсхавна» (2:4) в гостях и «ХБ Торсхавна» (1:3) дома, одолели «викинги» в родных стенах «ЭБ/Стреймур» (6:0) и «АБ Аргир» (2:1).

    В гостях в текущем первенстве «Викингур» дважды победил, раз сыграл вничью и трижды уходил с поля поверженным, разница мячей — 9:11.

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    В первом туре «викинги» дома одолели «пчел» (1:0), в прошлом сезоне дважды победил НСИ (4:2 и 3:2) и раз выиграл «Викингур» — 2:0.

    Прогноз и ставки

    «НСИ Рунавик» в этом сезоне выступает сильнее, чем «Викингур». Думаем, что хозяева убедительно победят и возьмут реванш за поражение в первом круге.

    Наши прогноз и ставка: П1 с форой (-1) за 1.70. 0

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    «НСИ Рунавик» — «Викингур». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 12 августа 2020 года. Прогноз на «НСИ Рунавик» — «Викингур». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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