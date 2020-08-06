«Севилья» — «Рома». Прогноз (к. 1.83) и ставки на тоталы в матче ЛЕ 6 августа 2020 года

«Севилья» и «Рома» в одноматчевом противостоянии определят четвертьфиналиста Лиги Европы. Матч пройдет в Дуйсбурге. Начало — в 19:55 мск. Прогноз на «Севилья» — «Рома».

«Севилья»

«Севилья» перед остановкой Лиги Европы прошла в 1/16 финала румынский ЧФР, причем лишь за счет выездного гола — 1:1 и 0:0.

После возобновления сезона «Севилья» находится в хорошей форме. Команда в чемпионате Испании не проиграла ни разу в одиннадцати матчах: 6 побед и 5 ничьих.

В двух заключительных турах Примеры «Севилья» сперва сыграла вничью с «Реал Сосьедадом» (0:0), а 19 июля обыграла «Валенсию» — 1:0. После этого команда Хулена Лопетеги находится без игровой практики.

Календарь и таблица Лиги Европы

В чемпионате Испании «Севилья» заняла итоговое четвертое место, набрав столько же очков, сколько и ставший третьим «Атлетико» (70). Ближайшего преследователя «Вильярреал» севильцы опередили на 10 пунктов.

Сразу в семи матчах из одиннадцати после возобновления сезона «Севилья» смогла сохранить свои ворота сухими. Лишь в двух из этих игр было забито больше двух мячей.

«Рома»

В 1/16 финала Лиги Европы «Рома» по сумме двух встреч прошла «Гент» — 1:1 и 1:0.

Сразу после рестарта сезона у команды Паулу Фонсеки был неудачный период — в Серии А «Рома» проиграла три матча из четырех. Однако затем римлянам удалось набрать форму — в восьми следующих играх команда одержала семь побед при одной ничьей.

В двух последних турах «Рома» сперва обыграла «Торино» — 3:2, а 1 августа была сильнее немотивированного «Ювентуса» — 3:1.

Чемпионат Италии «Рома» завершила на итоговой пятой позиции. Команда набрала 70 очков и отстала от зоны Лиги чемпионов на 8 пунктов.

Отметим, что в девяти последних матчах с участием «Ромы» забивалось как минимум 3 гола. При этом сохранить свои ворота сухими римлянам удалось лишь в одном случае.

Прогноз и ставка

На победу «Севильи» в основное время матча дается коэффициент 2,18, на ничью — 3,44, а на «Рому» — 3,72.

На проход «Севильи» можно сделать ставку с коэффициентом 1,57, а на проход «Ромы» — 2,40.

Наши прогноз на матч — тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1,83. 0