«Севилья» — «Рома». Прогноз (к. 1.83) и ставки на тоталы в матче ЛЕ 6 августа 2020 года

«Севилья»
«Севилья» перед остановкой Лиги Европы прошла в 1/16 финала румынский ЧФР, причем лишь за счет выездного гола — 1:1 и 0:0.
После возобновления сезона «Севилья» находится в хорошей форме. Команда в чемпионате Испании не проиграла ни разу в одиннадцати матчах: 6 побед и 5 ничьих.
В двух заключительных турах Примеры «Севилья» сперва сыграла вничью с «Реал Сосьедадом» (0:0), а 19 июля обыграла «Валенсию» — 1:0. После этого команда Хулена Лопетеги находится без игровой практики.
Календарь и таблица Лиги Европы
В чемпионате Испании «Севилья» заняла итоговое четвертое место, набрав столько же очков, сколько и ставший третьим «Атлетико» (70). Ближайшего преследователя «Вильярреал» севильцы опередили на 10 пунктов.
Сразу в семи матчах из одиннадцати после возобновления сезона «Севилья» смогла сохранить свои ворота сухими. Лишь в двух из этих игр было забито больше двух мячей.
«Рома»
В 1/16 финала Лиги Европы «Рома» по сумме двух встреч прошла «Гент» — 1:1 и 1:0.
Сразу после рестарта сезона у команды Паулу Фонсеки был неудачный период — в Серии А «Рома» проиграла три матча из четырех. Однако затем римлянам удалось набрать форму — в восьми следующих играх команда одержала семь побед при одной ничьей.
В двух последних турах «Рома» сперва обыграла «Торино» — 3:2, а 1 августа была сильнее немотивированного «Ювентуса» — 3:1.
Чемпионат Италии «Рома» завершила на итоговой пятой позиции. Команда набрала 70 очков и отстала от зоны Лиги чемпионов на 8 пунктов.
Отметим, что в девяти последних матчах с участием «Ромы» забивалось как минимум 3 гола. При этом сохранить свои ворота сухими римлянам удалось лишь в одном случае.
Прогноз и ставка
На победу «Севильи» в основное время матча дается коэффициент 2,18, на ничью — 3,44, а на «Рому» — 3,72.
На проход «Севильи» можно сделать ставку с коэффициентом 1,57, а на проход «Ромы» — 2,40.
Наши прогноз на матч — тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1,83. 0