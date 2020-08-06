ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Иммобиле выиграл «Золотую бутсу»Топ-5 героев сезона в Серии А Антонио Конте может выиграть ЛЕ с «Интером»Топ-5 фаворитов Лиги Европы после карантина Джейдон СанчоТрансферный дайджест. 28 июля — 3 августа
  • 00:21
    • Рекорд Свечникова помог «Каролине» победить «Рейнджерс»
  • 00:06
    • Матчи еврокубков начнутся с минуты молчания
  • 21:58
    • Клубы РПЛ хотят смены главы лиги
  • 21:15
    • EA Sports заключила контракты с «Миланом» и «Интером»
  • 18:55
    • Санчо согласовал контракт с «МЮ» — СМИ
  • 18:30
    • Педро перенес операцию на плече
  • 18:16
    • Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
    Все новости спорта

    «Севилья» не позволит «Роме» много забить

    «Севилья» — «Рома». Прогноз (к. 1.83) и ставки на тоталы в матче ЛЕ 6 августа 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Рому Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Севилью Прогнозы на футбол Испании Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Севилья» — «Рома»
    Диего Карлос
    «Севилья» и «Рома» в одноматчевом противостоянии определят четвертьфиналиста Лиги Европы. Матч пройдет в Дуйсбурге. Начало — в 19:55 мск. Прогноз на «Севилья» — «Рома».

    «Севилья»

    «Севилья» перед остановкой Лиги Европы прошла в 1/16 финала румынский ЧФР, причем лишь за счет выездного гола — 1:1 и 0:0.

    После возобновления сезона «Севилья» находится в хорошей форме. Команда в чемпионате Испании не проиграла ни разу в одиннадцати матчах: 6 побед и 5 ничьих.

    В двух заключительных турах Примеры «Севилья» сперва сыграла вничью с «Реал Сосьедадом» (0:0), а 19 июля обыграла «Валенсию» — 1:0. После этого команда Хулена Лопетеги находится без игровой практики.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В чемпионате Испании «Севилья» заняла итоговое четвертое место, набрав столько же очков, сколько и ставший третьим «Атлетико» (70). Ближайшего преследователя «Вильярреал» севильцы опередили на 10 пунктов.

    Сразу в семи матчах из одиннадцати после возобновления сезона «Севилья» смогла сохранить свои ворота сухими. Лишь в двух из этих игр было забито больше двух мячей.

    «Рома»

    В 1/16 финала Лиги Европы «Рома» по сумме двух встреч прошла «Гент» — 1:1 и 1:0.

  • Топ-5 фаворитов Лиги Европы после карантина
  • У кого лучшие шансы на успех после паузы?
  • Вчера

    • Сразу после рестарта сезона у команды Паулу Фонсеки был неудачный период — в Серии А «Рома» проиграла три матча из четырех. Однако затем римлянам удалось набрать форму — в восьми следующих играх команда одержала семь побед при одной ничьей.

    В двух последних турах «Рома» сперва обыграла «Торино» — 3:2, а 1 августа была сильнее немотивированного «Ювентуса» — 3:1.

    20 000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru 10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru

    Чемпионат Италии «Рома» завершила на итоговой пятой позиции. Команда набрала 70 очков и отстала от зоны Лиги чемпионов на 8 пунктов.

    Отметим, что в девяти последних матчах с участием «Ромы» забивалось как минимум 3 гола. При этом сохранить свои ворота сухими римлянам удалось лишь в одном случае.

    Прогноз и ставка

    На победу «Севильи» в основное время матча дается коэффициент 2,18, на ничью — 3,44, а на «Рому» — 3,72.

    На проход «Севильи» можно сделать ставку с коэффициентом 1,57, а на проход «Ромы» — 2,40.

    Наши прогноз на матч — тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1,83. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.55
  • Прогноз на матч Вестерн Сидней — Перт Глори
  • Футбол
  • Сегодня в 12:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Айлендерс — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Аризона
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Брэнтфорд — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.99
  • Экспресс дня 4 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Торонто — Коламбус
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Виннипег — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 01:45
    •  1.66
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Ванкувер — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 05:45
    •  1.71
  • Прогноз на матч Копенгаген — Башакшехир
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Александр Кокорин
  • Последний шанс Кокорина. Форвард выбрал «Спартак»
    • 21:06 02/08/2020     Ферран Торрес
  • Его сравнивают с молодым Роналду. Кто такой Ферран Торрес, которого подпишет «Ман Сити»?
    • 16:56 02/08/2020     Мохамед Салах
  • Остаться на вершине. Как «Ливерпуль» может вновь стать чемпионом?
    • 20:52 01/08/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Севилья» — «Рома». Прогноз (к. 1.83) и ставки на тоталы в матче ЛЕ 6 августа 2020 года. Прогноз на «Севилья» — «Рома». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.83
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 20 000
  • рублей
    бонус
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры