«Байер» — «Рейнджерс». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч Лиги Европы 6 августа 2020 года

В 1/8 финала Лиги Европы «Байер» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет на «Бай-Арене» 6 августа. Начало встречи — в 19:55 мск. Прогноз на «Байер» — «Рейнджерс».

«Байер»

В Лиге чемпионов команда из Леверкузена не выдержала конкуренции с «Атлетико» и «Юве». Заняв третье место в группе, она попала в 1/16 ЛЕ, где сыграла с «Порту».

В первом матче «Байер» победил «драконов» со счетом 2:1, а на выезде коллектив Петера Боса выиграл с более убедительным результатом — 3:1.

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Первый поединок с «Рейнджерс» на «Айброкс» «фармацевты» также провели уверенно — 3:1. После Лиги Европы леверкузенцы сыграли в 9 матчах чемпионата и в двух кубковых встречах.

В самой последней игре сезона на данный момент «Байер» уступил «Баварии» в финале Кубка (2:4), а в Бундеслиге «аптекари» финишировали пятыми с 63 очками.

«Рейнджерс»

Шотландская команда из Глазго в Группе G была второй с 9 очками и опередила «Янг Бойз» на 1 балл. В 1/16 финала «Джерс» встретились с «Брагой».

В домашнем поединке «мишки» одержали над португальцами верх со счетом 3:2, а в гостевом матче команда Стиви Джи победила минимально — 1:0.

В первой дуэли 1/8 «Рейнджерс» оказался слабее «Байера» (1:3). Перед паузой в футболе это была последняя официальная игра светло-синих. В приостановленном чемпионате страны они шли вторыми.

Новый сезон в Шотландии «Рейнджерс» начал со скромной гостевой победы над «Абердином» (1:0).

Прогноз и ставка

Победа «Байера» в ответном матче 1/8 финала ЛЕ оценивается в 1.64, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.20, а на победу «Рейнджерс» — 5.30.

Перед уходом на карантин «Рейнджерс» успел проиграть в трех встречах из четырех последних в разных турнирах, что свидетельствует о не самой лучшей форме команды Джеррарда. В родных стенах «Байер» добудет нужный результат.

Наши прогноз и ставка — победа «Байера» за 1.64. 0