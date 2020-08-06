ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джо Брайан«Фулхэм» с первой попытки вернулся в АПЛ, «Брентфорд» не смог снять проклятие плей-офф Команда Гаттузо заняла седьмое местоГлавные лузеры сезона в Серии А Юрген КлоппКто нужен Клоппу? Звезда или ролевой игрок
  • 15:47
    • Московское «Динамо» приблизилось к подписанию Моро
  • 15:31
    • Кубок России: состоялась жеребьевка 1/64 финала
  • 13:35
    • Стали известны судьи на матчи Лиги Чемпионов
  • 13:02
    • Давид Алаба может покинуть «Баварию»
  • 11:31
    • «Спартак» анонсировал трансфер игрока «Уфы»
  • 11:05
    • Иванович станет игроком «Эвертона»
  • 09:02
    • Натан Аке переходит в «Манчестер Сити» за 43 млн евро
    Все новости спорта

    На своем поле леверкузенцы не подведут тренера

    «Байер» — «Рейнджерс». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч Лиги Европы 6 августа 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Байер Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Рейнджерс Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Байер» — «Рейнджерс»
    Ларс Бендер
    В 1/8 финала Лиги Европы «Байер» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет на «Бай-Арене» 6 августа. Начало встречи — в 19:55 мск. Прогноз на «Байер» — «Рейнджерс».
    ×
    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 06 Августа 2020 года
    Байер
  • Леверкузен
    •  Байер 19:55 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс
  • Товарищеские матчи (клубы)
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.70
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 5.00
  • Ставка!
    •

    «Байер»

    В Лиге чемпионов команда из Леверкузена не выдержала конкуренции с «Атлетико» и «Юве». Заняв третье место в группе, она попала в 1/16 ЛЕ, где сыграла с «Порту».

    В первом матче «Байер» победил «драконов» со счетом 2:1, а на выезде коллектив Петера Боса выиграл с более убедительным результатом — 3:1.

    Все прогнозы на футбол

    Первый поединок с «Рейнджерс» на «Айброкс» «фармацевты» также провели уверенно — 3:1. После Лиги Европы леверкузенцы сыграли в 9 матчах чемпионата и в двух кубковых встречах.

    В самой последней игре сезона на данный момент «Байер» уступил «Баварии» в финале Кубка (2:4), а в Бундеслиге «аптекари» финишировали пятыми с 63 очками.

    «Рейнджерс»

    Шотландская команда из Глазго в Группе G была второй с 9 очками и опередила «Янг Бойз» на 1 балл. В 1/16 финала «Джерс» встретились с «Брагой».

  • Трансферный дайджест. 28 июля — 3 августа
  • Сколько «МЮ» заплатит за Санчо, какие условия выдвинул «Баварии» Алаба, где может завершить карьеру Ракитич и другие трансферные новости последних дней
  • 03/08/2020

    • В домашнем поединке «мишки» одержали над португальцами верх со счетом 3:2, а в гостевом матче команда Стиви Джи победила минимально — 1:0.

    В первой дуэли 1/8 «Рейнджерс» оказался слабее «Байера» (1:3). Перед паузой в футболе это была последняя официальная игра светло-синих. В приостановленном чемпионате страны они шли вторыми.

    20 000УрватьБонус на первое пополнениеleon.ru 15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru

    Новый сезон в Шотландии «Рейнджерс» начал со скромной гостевой победы над «Абердином» (1:0).

    Прогноз и ставка

    Победа «Байера» в ответном матче 1/8 финала ЛЕ оценивается в 1.64, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.20, а на победу «Рейнджерс» — 5.30.

    Перед уходом на карантин «Рейнджерс» успел проиграть в трех встречах из четырех последних в разных турнирах, что свидетельствует о не самой лучшей форме команды Джеррарда. В родных стенах «Байер» добудет нужный результат.

    Наши прогноз и ставка — победа «Байера» за 1.64. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Туапсе — Кубань
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Нови Пазар — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Флорида — Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Шахтер — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  2.50
  • Прогноз на матч Варберг Боис — Юргорден
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Мальме — Хельсинборг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Раднички
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Аризона — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Интер — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — ЛАСК
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Интер — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.54
  • Экспресс дня 5 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — ЛАСК
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Копенгаген — Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Левандовски может выиграть первую Лигу чемпионов в этом сезоне
  • Топ-5 фаворитов Лиги чемпионов после карантина
    • 06:29 31/07/2020     Фрэнк Лэмпард
  • Сможет ли «Челси» побороться за чемпионский титул в следующем сезоне?
    • 18:22 30/07/2020     Артета выиграл Кубок Англии через полгода после прихода
  • Эра Артеты в «Арсенале», возможно, началась
    • 03:50 02/08/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Байер» — «Рейнджерс». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч Лиги Европы 6 августа 2020 года. Прогноз на «Байер» — «Рейнджерс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры