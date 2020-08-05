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    Как пройдет первая официальная игра «Туапсе»?

    «Туапсе» — «Кубань». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч Кубка России 5 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Туапсе» — «Кубань»
    «Туапсе»
    В среду, 5 августа, на первом этапе Кубка России по футболу ФК «Туапсе» сыграет с краснодарской «Кубанью». Игра начнется в 16:00 по мск. Прогноз на «Туапсе» — «Кубань».

    «Туапсе»

    Футбольный клуб «Туапсе» не так давно получил аккредитацию от РФЛ на выступление в первенстве второй лиги «зоны Юга».

    До этого туапсинцы выступали в первенстве Краснодарского края в низших лигах, где главный соперником у них был «Геленджик».

    При подготовке к новому сезону коллектив успел провести два спарринга. Сперва он был разгромлен новороссийским «Черноморцем» (0:5), после чего расписал мировую с ростовским СКА — 0:0.

    2 августа команду возглавил Сергей Леженцев, у которого за плечами числится семь матчей в составе сборной Украины.

    «Кубань»

    На исполком РФС, которое прошло 24 июля, было принято решение изменить название краснодарского футбольного клуба «Урожай» на «Кубань».

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    • По итогам досрочно завершившегося первенства ПФЛ тогда еще «Урожай», основаный в 2018 году, занял 11-е место в зоне «Юг», выиграв пять встреч при пяти ничьих и девяти поражениях.

    Летом «кубанцы» также проели два контрольных поединка, где сыграли вничью с «Чайкой» (1:1) и уступили «Акрону» из Тальятти (1:3), который поднялся в ФНЛ.

    Прогноз на «Туапсе» — «Кубань»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Кубани» предлагают — 1.45.

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    На викторию «Туапсе» дают — 5.75, ничья оценена — в 4.55

    Прогнозируем, что в этом противостоянии победу одержит более опытная «Кубань». Ставим на то, что гости победят «всухую». 0

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