«Туапсе» — «Кубань». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч Кубка России 5 августа 2020 года

В среду, 5 августа, на первом этапе Кубка России по футболу ФК «Туапсе» сыграет с краснодарской «Кубанью». Игра начнется в 16:00 по мск. Прогноз на «Туапсе» — «Кубань».

«Туапсе»

Футбольный клуб «Туапсе» не так давно получил аккредитацию от РФЛ на выступление в первенстве второй лиги «зоны Юга».

До этого туапсинцы выступали в первенстве Краснодарского края в низших лигах, где главный соперником у них был «Геленджик».

При подготовке к новому сезону коллектив успел провести два спарринга. Сперва он был разгромлен новороссийским «Черноморцем» (0:5), после чего расписал мировую с ростовским СКА — 0:0.

2 августа команду возглавил Сергей Леженцев, у которого за плечами числится семь матчей в составе сборной Украины.

«Кубань»

На исполком РФС, которое прошло 24 июля, было принято решение изменить название краснодарского футбольного клуба «Урожай» на «Кубань».

По итогам досрочно завершившегося первенства ПФЛ тогда еще «Урожай», основаный в 2018 году, занял 11-е место в зоне «Юг», выиграв пять встреч при пяти ничьих и девяти поражениях.

Летом «кубанцы» также проели два контрольных поединка, где сыграли вничью с «Чайкой» (1:1) и уступили «Акрону» из Тальятти (1:3), который поднялся в ФНЛ.

Прогноз на «Туапсе» — «Кубань»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Кубани» предлагают — 1.45.

На викторию «Туапсе» дают — 5.75, ничья оценена — в 4.55

Прогнозируем, что в этом противостоянии победу одержит более опытная «Кубань». Ставим на то, что гости победят «всухую». 0