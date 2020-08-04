«Брэнтфорд» — «Фулхэм». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч финала Чемпионшипа Англии 4 августа 2020 года.

«Брэнтфорд»
Команда из города Брэнтфорд в этом сезоне заняло третью позицию, что дало им право побороться за выход в АПЛ. На стадии полуфинала команда Томаса Фрэнка одолела «Суонси». Что они покажут в финале?
Клуб достаточно уверенно держится на протяжении сезона и может дать бой абсолютно любой команде, что и доказал на протяжении года.
Подопечные Фрэнка могут впервые за долгое время выйти в элиту английского футбола.
«Фулхэм»
Клуб более известный для футбольного общества, чем его соперник, но это не даёт права думать, что они сильнее. На своём опыте данный факт продемонстрировал «Суонси». В свою очередь «Фулхэм» на стадии полуфинала прошёл «Кардифф».
Подопечные Паркера в Чемпионшипе заняли четвёртую позицию, набрав одинаковое количество баллов с «Брэнтфородом».
Что интересно, в данном сезоне дважды побеждал «Брэнтфорд» со счетами 2-0 и 1-0. Как будет на этот раз?
Прогноз и ставка
В каждом финальном матче между равными командами идёт плотная борьба. Исходя из личных встреч,и манеры игры обеих команд, логично будет спрогнозировать, что матч не будет результативным.
Наш прогноз на матч — Тотал голов меньше 2.5 0