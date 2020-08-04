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    Битва за АПЛ. «Брэнтфорд» — «Фулхэм». На что ставить?

    «Брэнтфорд» — «Фулхэм». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч финала Чемпионшипа Англии 4 августа 2020 года.

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    Прогноз и ставки на «Брэнтфорд» — «Фулхэм»
    Игроки Фулхэма
    Во вторник, 4 августа, в поединке за право участвовать в Английской Премьер Лиге следующего сезона сойдутся «Брэнтфорд» и «Фулхэм». Начало матча — 21.45 по мск. Прогноз на «Брэнтфорд» — «Фулхэм».

    «Брэнтфорд»

    Команда из города Брэнтфорд в этом сезоне заняло третью позицию, что дало им право побороться за выход в АПЛ. На стадии полуфинала команда Томаса Фрэнка одолела «Суонси». Что они покажут в финале?

    Клуб достаточно уверенно держится на протяжении сезона и может дать бой абсолютно любой команде, что и доказал на протяжении года.

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    Подопечные Фрэнка могут впервые за долгое время выйти в элиту английского футбола.

    «Фулхэм»

    Клуб более известный для футбольного общества, чем его соперник, но это не даёт права думать, что они сильнее. На своём опыте данный факт продемонстрировал «Суонси». В свою очередь «Фулхэм» на стадии полуфинала прошёл «Кардифф».

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    Подопечные Паркера в Чемпионшипе заняли четвёртую позицию, набрав одинаковое количество баллов с «Брэнтфородом».

    Что интересно, в данном сезоне дважды побеждал «Брэнтфорд» со счетами 2-0 и 1-0. Как будет на этот раз?

    Прогноз и ставка

    В каждом финальном матче между равными командами идёт плотная борьба. Исходя из личных встреч,и манеры игры обеих команд, логично будет спрогнозировать, что матч не будет результативным.

    Наш прогноз на матч — Тотал голов меньше 2.5 0

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    «Брэнтфорд» — «Фулхэм». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч финала Чемпионшипа Англии 4 августа 2020 года.. Прогноз на «Брэнтфорд» — «Фулхэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
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