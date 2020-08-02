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    «Портленд» попытается пройти как можно дальше

    «Нью-Йорк Сити» — «Портленд Тимберс». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч МЛС 2 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк Сити» — «Портленд Тимберс»
    Игроки «Портленда»
    В рамках четвертьфинала плей-офф МЛС «Нью-Йорк Сити» сыграет против «Портленд Тимберс». Поединок состоится 2 августа в 05:30 по мск. Прогноз на «Нью-Йорк Сити» — «Портленд Тимберс».

    «Нью-Йорк Сити»

    «Нью-Йорк» скрепя зубами прошел в плей-офф. Команда отбиралась из группы команды, занявших третье место в своих квартетах. Оттуда она прошла с четвертой строчки и тремя очками.

    Клуб из одноименного города проиграл две встречи из трех. «Нью-Йорк Сити» уступил «Орландо» 1:3 и «Филадельфии» 0:1. Единственную победу команда добыла в матче с «Интером», выиграв 0:1.

    В 1/8 финала «сине-голубые» выиграли у «Торонто» со счетом 1:3. Таким образом, это уже вторая победа коллектива после пяти поражений подряд.

    «Портленд Тимберс»

    В прошлом сезоне «Портленд» добрался до 1/8 финала, где проиграл «Реал Солт-Лейк» 2:1 и покинул плей-офф.

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    В нынешнем сезоне команда уже улучшила свой результат. Да и в группе она выступила лучше соперника, одержав две победы и раз сыграв вничью. Таким образом, «дровосеки» вышли с первой строчки, набрав 7 очков.

    «Тимберс» одержали победу над «Гэлакси» и «Хьюстоном» со счетом 2:1. Ничья была в матче с «Лос-Анджелесом» (2:2). Так что группа у «Портленда» оказалась не из легких.

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    • В прошлом раунде плей-офф коллектив встречался с «Цинциннати». Там дело дошло до пенальти, поскольку матч закончился ничьей 1:1.

    Прогноз

    «Портленд» лучше выступил в групповой части турнира. «Нью-Йорк» в последнее время часто проигрывал и довольно неубедительно смотрелся в первой части соревнования.

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    Тем не менее букмекеры дают на первых чуть меньше — 2.23 и 3.00 соответственно. На проход дают 1.69 и 2.17.

    «Портленд» «всухую» выиграл три последних очных матча. Мы хотели бы предложить ставку «Х2» за 1.66. 0

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    «Нью-Йорк Сити» — «Портленд Тимберс». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч МЛС 2 августа 2020 года. Прогноз на «Нью-Йорк Сити» — «Портленд Тимберс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66
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