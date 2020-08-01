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    Пробьется ли «Лос-Анджелес» в полуфинал?

    «Орландо Сити» — «Лос-Анджелес». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч МЛС 1 августа 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Орландо Сити» — «Лос-Анджелес»
    Диего Росси
    1 августа в 1/4 финала мини-турнира МЛС «Орландо Сити» сыграет с ФК «Лос-Анджелес». Встреча начнется в 02:30 по мск. Прогноз на «Орландо Сити» — «Лос-Анджелес».
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    Футбол. США. MLS. Плей-офф 01 Августа 2020 года
    Орландо Сити
  • Орландо
    •  Орландо Сити 02:30 Лос-Анджелес Лос-Анджелес
  • Лос-Анджелес
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    Коэффициенты на матч
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    «Орландо Сити»

    «Орландо Сити» на групповом этапе стал победителем своего квартете, набрав в трех проведенных поединках семь очков.

    Начали турнир «львы» с двух викторий подряд, поочередно одолев 2:1 «Интер Майами» и 3:1 «Нью-Йорк Сити». В заключительном туре они поделили очки с «Филадельфией» (1:1).

    На первом этапе плей-офф «Орландо» смог сломить сопротивление «Монреаля», выиграв со счетом 1:0, забив единственный гол по истечению часа игры.

    «Лос-Анджелес»

    «Лос-Анджелес» пробился в плей-офф со второго места своей группы. В трех проведенных встречах команда смогла набрать пять очков.

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  • 29/07/2020

    • Стартовали «золотисто-черные» с мировой с «Хьюстон Динамо» (3:3), затем разгромили соседей из «Гэлакси» (6:2), а в третьем туре поделили очки с «Портлендом» (2:2).

    В 1/8 финала турнира «Лос-Анджелес» крупно обыграл «Сиэтл Саундерс» со счетом 4:1.

    Все прогнозы на футбол

    В минувшем розыгрыше МЛС команды в Орландо сыграли вничью 2:2, а сезоном ранее победил клуб из города Ангелов — 4:1

    Прогноз на «Орландо Сити» — «Лос-Анджелес»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям: победа «Лос-Анджелеса» — 1.79, победа «Орландо Сити» — 4.00, ничья — 4.25.

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    Проход: «Лос-Анджелеса» — 1.42; «Орландо Сити» — 2.85.

    «Лос-Анджелес» по ходу турнира набрал неплохой ход, и наверняка справиться с «Орландо» еще по итогам основного времени. Наши прогноз и ставка: П2 в основное время. 0

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    «Орландо Сити» — «Лос-Анджелес». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч МЛС 1 августа 2020 года. Прогноз на «Орландо Сити» — «Лос-Анджелес». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.79
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