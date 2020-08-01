«Орландо Сити» — «Лос-Анджелес». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч МЛС 1 августа 2020 года

«Орландо Сити»
«Орландо Сити» на групповом этапе стал победителем своего квартете, набрав в трех проведенных поединках семь очков.
Начали турнир «львы» с двух викторий подряд, поочередно одолев 2:1 «Интер Майами» и 3:1 «Нью-Йорк Сити». В заключительном туре они поделили очки с «Филадельфией» (1:1).
На первом этапе плей-офф «Орландо» смог сломить сопротивление «Монреаля», выиграв со счетом 1:0, забив единственный гол по истечению часа игры.
«Лос-Анджелес»
«Лос-Анджелес» пробился в плей-офф со второго места своей группы. В трех проведенных встречах команда смогла набрать пять очков.
Стартовали «золотисто-черные» с мировой с «Хьюстон Динамо» (3:3), затем разгромили соседей из «Гэлакси» (6:2), а в третьем туре поделили очки с «Портлендом» (2:2).
В 1/8 финала турнира «Лос-Анджелес» крупно обыграл «Сиэтл Саундерс» со счетом 4:1.
В минувшем розыгрыше МЛС команды в Орландо сыграли вничью 2:2, а сезоном ранее победил клуб из города Ангелов — 4:1
Прогноз на «Орландо Сити» — «Лос-Анджелес»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям: победа «Лос-Анджелеса» — 1.79, победа «Орландо Сити» — 4.00, ничья — 4.25.
Проход: «Лос-Анджелеса» — 1.42; «Орландо Сити» — 2.85.
«Лос-Анджелес» по ходу турнира набрал неплохой ход, и наверняка справиться с «Орландо» еще по итогам основного времени. Наши прогноз и ставка: П2 в основное время. 0