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    Соседи по таблице сыграют на «меньше»?

    «Неман» — «Динамо» Минск. Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 1 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Неман» — «Динамо» Минск
    «Динамо» — «Неман»
    В субботу, 1 августа, «Неман» в Гродно сыграет с минским «Динамо» в 20-м туре чемпионата Белоруссии по футболу. Встреча начнется в 20:30 по мск. Прогноз на «Неман» — «Динамо» Минск.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 01 Августа 2020 года
    Неман
  • Гродно
    •  Неман 20:30 Динамо Минск Динамо Минск
  • Минск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.80
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.50
  • Ставка!
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    «Неман»

    После 18 проведенных встреч «Неман» с 34 набранными очками идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Белоруссии. От лидеров команду отделяет три балла при игре в запасе.

    Последний раз клуб из Гродно проигрывал еще в начале мая, уступив в родных стенах брестскому «Руху» со счетом 2:4, после чего он восемь встреч выиграл и дважды сыграл вничью.

    В минувшем игровом дне коллектив смог в гостях скромно одолеть аутсайдера «Белшину» (1:0), а туром ранее была домашняя ничья с лидирующим солигорским «Шахтером» (0:0).

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  • 29/07/2020

    • Домашняя статистика «Немана» в этом первенстве вторая. В девяти встречах было одержано шесть викторий, два матче завершились вничью и одну игру команда проиграла, разница мячей — 15:6.

    «Динамо» Минск

    Минское «Динамо» с 30 очками после 19 игр расположилось на четвертой строке в турнирной таблице белорусского первенства, уступая четыре пункта предстоящему противнику.

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    • «Бело-голубые» последнее фиаско потерпели от того же «Руха» (0:1), но случилось это в начале июля. После чего они дважды выиграли и раз сыграли вничью.

    Мировая была в Жодино с «Торпедо» (0:0), одолеть удалось в родных стенах «Минск» (1:0) и «Городею» (1:0) в минувшем туре чемпионата.

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    Гостевая статистика у «Динамо» всего лишь восьмая в лиге. Минчане смогли добыть три виктории в девяти встречах, дважды сыграли вничью и четыре игры проиграли, разница мячей — 13:9.

    В первом круге «Динамо» в Минске выиграло (2:0), в минувшем сезоне коллективы обменялись гостевыми викториями с одинаковым результатом по 1:0.

    Прогноз на «Неман» — «Динамо» Минск

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение небольшое гостям: победа «Динамо» — 2.70, победа «Немана» — 2.80, ничья — 3.14.

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    Обе команды довольно-таки надежны в обороне, пропустив в этом первенстве по 13 голов. Так что, ожидаем от этого поединка «низового» матча.

    Наши прогноз и ставка — ТМ 2,5. 0

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    «Неман» — «Динамо» Минск. Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 1 августа 2020 года. Прогноз на «Неман» — «Динамо» Минск. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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