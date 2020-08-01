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    «Наполи» — «Лацио». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 1 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Лацио»
    Чиро Иммобиле
    В субботу, 1 августа, «Наполи» на своем поле примет «Лацио» в рамках 38-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на стадионе «Сан-Паоло», начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на «Наполи» — «Лацио».
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    Футбол. Италия. Серия А 01 Августа 2020 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 21:45 Лацио Лацио
  • Рим
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.95
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 2.25
  • Ставка!
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    «Наполи»

    «Наполи» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея на своем счету 59 очков.

    Неаполитанцы одержали 17 побед, восемь раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений.

    В пяти последних матчах команда Дженнаро Гаттузо обыграла «Удинезе» (2:1) и «Сассуоло» (2:0), разошлась миром с «Болоньей» (1:1), а также уступила «Парме» (1:2) и «Интеру» (0:2).

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    После травм у «Наполи» восстанавливаются Никола Максимович, Константинос Манолас и Фернандо Льоренте.

    «Лацио»

    «Лацио» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице итальянской Серии А с 78 баллами.

    На счету римской команды 24 победы, шесть ничьих и семь поражений в 37 сыгранных турах.

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  • 29/07/2020

    • Во второй половине июля подопечные Симоне Индзаги поделили очки с «Удинезе» (0:0), проиграли «Ювентусу» (1:2), а также выиграли у «Кальяри» (2:1), «Вероны» (5:1) и «Брешии» (2:0).

    Календарь и таблица Серии А

    Среди травмированных у «Лацио» значатся Штефан Раду, Лукас Лейва и Сенад Лулич.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Лацио» — 2.27, победа «Наполи» — 3.10, ничья — 3.80.

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    Мы будем исходить из того, что римляне не проиграют. Почему? Во-первых, команда Гаттузо провела крайне нестабильный сезон, из-за чего точно финиширует седьмой, что является худшим результатом за последние годы.

    Во-вторых, сами «орлы» значительно прибавили в игровом плане. Если бы не коронавирусная пауза, они, вероятно, были бы выше, а так, выйдя из карантина, команда долго набирала форму, потеряв важные очки.

    В-третьих, подопечным Индзаги пока рано опускать руки. Да, они не опустятся ниже четвертой строчки, но в случае победы точно станут вторыми-третьими, а это уже 100-процентная гарантия участия в групповом этапе Лиги чемпионов. Наш прогноз — «победа "Лацио" с форой 0» за 1.70.

    Также можно попробовать ставку «тотал голов меньше 3» за 2.00. Многие эксперты ждут большого количества голов, но нам кажется, что встреча будет носить принципиальный характер, поэтому будет более закрытой, чем хотелось бы. 0

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    «Наполи» — «Лацио». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 1 августа 2020 года. Прогноз на «Наполи» — «Лацио». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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