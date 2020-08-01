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    «Факел» сыграет с новичком ФНЛ на «меньше»?

    «Факел» — «Акрон». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч ФНЛ 1 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Факел» — «Акрон»
    Футболисты «Факела»
    В первом туре первенства ФНЛ «Факел» сыграет с «Акроном» из Тальятти. Встреча, которая состоится 1 августа в Воронеже на стадионе «Центральный Профсоюз», начнется в 18:00 по мск. Прогноз на «Факел» — «Акрон».

    «Факел»

    В досрочно завершившемся прошлогоднем первенстве ФНЛ «Факел» занял 19 место в турнирной таблице и избежал вылета только из-за расширение дивизиона.

    В 27 поединках клуб из Воронеже смог добыть всего лишь четыре виктории, семь встреч свел вничью и в 16 играх потерпел фиаско, разница мячей составила 14:44.

    Последний свой официальный матч «сине-белые» провели аж 15 марта, в котором дома обыграли «Луч» со счетом 1:0.

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    • При подготовке к этому сезону «Факел» провел лишь один спарринг, одолев в нем второлиговый липецкий «Металлург» — 2:1.

    «Акрон»

    «Акрон», который был основан только в 2018 году, в минувшем досрочно завершившемся чемпионате, стал первым в ПФЛ зоны «Урал-Приволжье».

    В 17 поединках клуб из Тальятти добыл 12 победных результатов, дважды делил очки с оппонентами и три встречи проиграл, разница забитых и пропущенных — 29:16.

    Календарь и таблица ФНЛ

    При подготовке к новому сезону «Акрон» провел пять контрольных встреч, где трижды сыграл вничью, раз победил и раз проиграл, «Краснодару-2» (1:3).

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    Виктория была над «Урожаем» (3:1), мировые состоялись с саратовским «Соколом» (0:0), СКА (0:0) и иркутским «Зенитом» (1:1).

    Прогноз и ставки

    «Факелу» очень непросто давались забитые мячи в прошлом сезоне. Наверняка в этом первенстве ситуация не изменится. Ожидаем, что воронежцы с одним из лидеров ПФЛ сыграют нерезультативно.

    Наши прогноз и ставка: ТМ 2,5 за 1.85. 0

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    «Факел» — «Акрон». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч ФНЛ 1 августа 2020 года. Прогноз на «Факел» — «Акрон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
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