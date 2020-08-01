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    «Чертаново» начнет сезон с победы?

    «Чертаново» — «Спартак-2». Прогноз (к. 2.35) и ставки на матч ФНЛ 1 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Чертаново» — «Спартак-2»
    «Чертаново»
    1 августа в первом туре розыгрыша ФНЛ состоится московское дерби — «Чертаново» сыграет с дублем «Спартака». Игра начнется в 15:00 по мск. Прогноз на «Чертаново» — «Спартак-2».
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    Футбол. Россия. ФНЛ 01 Августа 2020 года
    Чертаново
  • Россия. ФНЛ
    •  Чертаново 15:00 Спартак-2 Спартак-2
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.30
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  • 3.10
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    «Чертаново»

    «Чертаново» в минувшем первенстве первой российской лиги, которое из-за коронавируса было завершено досрочно, заняло третье место, уступив вторым «Химкам» только по дополнительным показателям.

    В 27 проведенных встречах «сине-белые» победили в 15 из них, девять игр свели мировыми исходами и уступили всего лишь в трех матчах, разница мячей — 37:19.

    Отметим, что накануне наставник «чертят» Игоря Осинькина перешел на аналогичную должность в самарские «Крылья Советов», которые вылетели из РПЛ.

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  • 23/07/2020

    • На посту главного тренера московского коллектива теперь будет Денис Первушин, работавший с молодежной командой клуба.

    При подготовке в новому сезону «Чертаново» провело восемь контрольных встреч, где добилось шести выигрышей при двух поражениях.

    «Спартак-2»

    «Спартак-2» финишировал в прошедшем чемпионате на 17 позиции в турнирной таблице, набрав в 27 играх 26 очков, избежав вылета только из-за расширения лиги.

    Календарь и таблица ФНЛ

    Дубль «красно-белых» добыл за всю турнирную дистанцию только шесть викторий, восемь раз играл вничью и 13 встреч проиграл, разница мячей составила 38:45.

    Москвичи провели три товорняка. Сперва обыграли «Казанку» (3:0), но затем крупно уступили 0:3 «Химкам» и 1:5 «Торпедо».

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    В минувшем сезоне в рамках ФНЛ «Чертаново» в домашнем матче сыграло со «Спартаком-2» вничью — 2:2.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Чертаново» — 2.35, победа «Спартака-2» — 2.90, ничья — 3.35.

    Даже несмотря на смену наставника «Чертаново» вполне может справиться с дублем «Спартака». Наши прогноз и ставка: П1 за 2.35. 0

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    «Чертаново» — «Спартак-2». Прогноз (к. 2.35) и ставки на матч ФНЛ 1 августа 2020 года. Прогноз на «Чертаново» — «Спартак-2». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.35
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