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    «Шахтер» «всухую» возьмет реванш у «Слуцка»?

    «Слуцк» — «Шахтер» Солигорск. Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 31 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Слуцк» — «Шахтер» Солигорск
    «Шахтер» Солигорск
    В пятницу, 31 июля, в рамках 20-го тура чемпионата Белоруссии по футболу «Слуцк» на своем поле сыграет с солигорским «Шахтером». Встреча начнется в 18:30 по мск. Прогноз на «Слуцк» — «Шахтер» Солигорск.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 31 Июля 2020 года
    Слуцк
  • Слуцк
    •  Слуцк 18:30 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск
  • Шахтер Солигорск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 11.50
  • X
  • 5.90
  • 2
  • 1.25
  • Ставка!
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    «Слуцк»

    После 18 сыгранных матчей «Слуцк» расположился на 12 месте в турнирной таблице белорусского первенства, оторвавшись всего на три очка от опасной зоны.

    «Сахарные» за весь летний период смогли разжиться только четырьмя набранными баллами в восьми проведенных встречах, раз победив при одной мировой.

    Виктория состоялась тур тому назад дома над «Ислочью» (2:1), ничья была еще в начале июня в родных стенах с «Торпедо» (1:1). В своей последней сыгранной игре коллектив в гостях уступил «Витебску» (0:2).

    Все прогнозы на футбол

    У «Слуцка» десятая домашняя статистика в этом розыгрыше, где команда соблюдает полный паритет, выиграв три встречи при трех ничьих и трех поражениях, разница мячей — 12:11

    «Шахтер» Солигорск

    «Шахтер» с 37 зачетными пунктами находится на вершине турнирной таблицы чемпионата Белоруссии, опережая второе БАТЭ только по дополнительным показателям.

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    • Солигорцы последний раз терпели фиаско еще в середине апреля, когда дома уступили как раз своему предстоящему противнику со счетом 1:2.

    После этого «горняки» выиграли в десяти встречах с учетом всех турниров, а также в пяти поединках делили очки со своими оппонентами. В минувшем туре они в родных стенах разгромили «Смолевичи» — 4:0.

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    • «Шахтер» имеет вторую гостевую статистику в лиге. В девяти поединках было одержано четыре победы и пять встреч завершились вничью, разница мячей — 12:4.

    В первом круге неожиданно победил «Слуцк» (2:1), в минувшем чемпионате дважды выигрывали «горняки» — 1:0 и 5:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Шахтера» — 1.23, победа «Слуцка» — 11.00, ничья — 5.80.

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    «Шахтер» постарается взять реванш за домашнее поражение в первом круге. Прогнозируем, что солигорцы, обладающие самой надежной защитой в лиге, смогут выиграть «всухую».

    Предлагаем поставить в этой игре — «Шахтер» победит и не пропустит. 0

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    «Слуцк» — «Шахтер» Солигорск. Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 31 июля 2020 года. Прогноз на «Слуцк» — «Шахтер» Солигорск. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.99
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