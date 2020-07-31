«Слуцк» — «Шахтер» Солигорск. Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 31 июля 2020 года

«Слуцк»
После 18 сыгранных матчей «Слуцк» расположился на 12 месте в турнирной таблице белорусского первенства, оторвавшись всего на три очка от опасной зоны.
«Сахарные» за весь летний период смогли разжиться только четырьмя набранными баллами в восьми проведенных встречах, раз победив при одной мировой.
Виктория состоялась тур тому назад дома над «Ислочью» (2:1), ничья была еще в начале июня в родных стенах с «Торпедо» (1:1). В своей последней сыгранной игре коллектив в гостях уступил «Витебску» (0:2).
У «Слуцка» десятая домашняя статистика в этом розыгрыше, где команда соблюдает полный паритет, выиграв три встречи при трех ничьих и трех поражениях, разница мячей — 12:11
«Шахтер» Солигорск
«Шахтер» с 37 зачетными пунктами находится на вершине турнирной таблицы чемпионата Белоруссии, опережая второе БАТЭ только по дополнительным показателям.
Солигорцы последний раз терпели фиаско еще в середине апреля, когда дома уступили как раз своему предстоящему противнику со счетом 1:2.
После этого «горняки» выиграли в десяти встречах с учетом всех турниров, а также в пяти поединках делили очки со своими оппонентами. В минувшем туре они в родных стенах разгромили «Смолевичи» — 4:0.
«Шахтер» имеет вторую гостевую статистику в лиге. В девяти поединках было одержано четыре победы и пять встреч завершились вничью, разница мячей — 12:4.
В первом круге неожиданно победил «Слуцк» (2:1), в минувшем чемпионате дважды выигрывали «горняки» — 1:0 и 5:0.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Шахтера» — 1.23, победа «Слуцка» — 11.00, ничья — 5.80.
«Шахтер» постарается взять реванш за домашнее поражение в первом круге. Прогнозируем, что солигорцы, обладающие самой надежной защитой в лиге, смогут выиграть «всухую».
Предлагаем поставить в этой игре — «Шахтер» победит и не пропустит. 0