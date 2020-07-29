«Торино» — «Рома». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Серии А 29 июля 2020 года

В 37 туре чемпионата Италии «Торино» будет принимать «Рому». Игра пройдет на стадионе «Олимпико» 29 июля. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Торино» — «Рома».

«Торино»

Представители города Турин занимают на данный момент 16 позицию в таблице. В 36 играх чемпионата они набрали 39 очков и сохранили место в Серии А на следующий сезон.

В двух матчах после возобновления сезона «Торино» сыграл вничью с «Пармой» (1:1) и победил «Удинезе» (1:0), а в следующих трех турах бордовые проиграли.

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В этих встречах «быки» уступили «Кальяри» (2:4), «Лацио» (1:2) и «Ювентусу» (1:4). Серию неудач подопечные Морено Лонго прервали победой над «Брешией» (3:1).

Затем «Торино» уступил «Интеру» (1:3), переиграл «Дженоа» (3:0) и оказался слабее «Фиорентины» (0:2). Последние поединки закончились для бордовых ничейными исходами против «Вероны» (1:1) и СПАЛа (1:1).

«Рома»

В своих 36 матчах национального первенства римский клуб завоевал 64 очка, благодаря чему он обеспечил себе прямую путевку в Лигу Европы.

В первой игре после выхода из карантина «Рома» взяла верх над «Сампдорией» (2:1). Но позже коллектив Паулу Фонсеки трижды остался без набранных баллов.

В этом отрезке римляне уступили «Милану» (0:2), «Удинезе» (0:2) и «Наполи» (1:2). Черная полоса была прервана победой над «Пармой» (2:1).

В следующих турах «Рома» обыграла «Брешию» (3:0) и «Верону» (2:1), а после ничьей с «Интером» (2:2) «волки» разбили СПАЛ (6:1) и вырвали победу у «Фиорентины» (2:1).

Прогноз и ставка

На победу «Торино» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.10, на ничью — 4.30, а на победу «Ромы» — 1.64.

Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Ромы» больше 1.5 с коэффициентом 1.67. 0