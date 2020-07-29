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    «Портленд» и «Цинциннати» забьют друг другу?

    «Портленд» — «Цинциннати». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч МЛС 29 июля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Портленд» — «Цинциннати»
    Себастьян Бланко
    29 июля в 1/8 финала мини-турнира МЛС «Портленд» сыграет с «Цинциннати». Встреча начнется в 05:30 по мск. Прогноз на «Портленд» — «Цинциннати».
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    Футбол. США. MLS. Плей-офф 29 Июля 2020 года
    Портленд Тимберс
  • Портленд
    •  Портленд Тимберс 05:30 Цинциннати Цинциннати
  • США. MLS. Плей-офф
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.80
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  • 4.00
  • 2
  • 4.10
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    «Портленд»

    На групповом этапе «Портленд» финишировал на первом месте в своем квартете, выиграв две игры при одном мировом исходе.

    Стартовали «дровосеки» с победы над «Лос-Анджелес Галакси» (2:1), во втором туре с таким же счетом они обыграли «Хьюстон Динамо», а закончили турнир ничьей с «Лос-Анджелесом» (2:2).

    В этом году коллектив провел десять матчей в разных турнирах. Шесть встреч он выиграл, один поединок свел вничью и три игры проиграл. Отметим, что в девяти матчах забитые голы были в обе стороны.

    «Цинциннати»

    «Цинциннати» занял второе место в своей группе, пропустив вперед себя «Коламбус Крю», которому крупно проиграл в первом туре турнира со счетом 0:4.

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    Последующие две игры «оранжево-синие» выиграли, поочередно одолев «Атланту» (1:0) и «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:0).

    В 2020 году коллектив провел 11 игр в различных турнирах. Победить удалось в пяти из них, столько же раз он был повержен и одна встреча завершилась вничью.

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    • Между собой эти соперники провели лишь один поединок. В 2019 году «Цинциннати» на своем поле разгромил «Портленд» со счетом 3:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Портленда» — 1.73, победа «Цинциннати» — 4.00, ничья — 4.40.

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    Проход: «Портленда» — 1.39; «Цинциннати» — 3.00.

    Зачастую поединки с участием «Портленда» приносят голы в обе стороны. Наверняка и эта встреча будет с обоюдными уколами.

    Наши прогноз и ставка: обе забьют — да за 1.69. 0

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    «Портленд» — «Цинциннати». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч МЛС 29 июля 2020 года. Прогноз на «Портленд» — «Цинциннати». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69
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