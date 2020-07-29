«Портленд» — «Цинциннати». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч МЛС 29 июля 2020 года

29 июля в 1/8 финала мини-турнира МЛС «Портленд» сыграет с «Цинциннати». Встреча начнется в 05:30 по мск. Прогноз на «Портленд» — «Цинциннати».

«Портленд»

На групповом этапе «Портленд» финишировал на первом месте в своем квартете, выиграв две игры при одном мировом исходе.

Стартовали «дровосеки» с победы над «Лос-Анджелес Галакси» (2:1), во втором туре с таким же счетом они обыграли «Хьюстон Динамо», а закончили турнир ничьей с «Лос-Анджелесом» (2:2).

В этом году коллектив провел десять матчей в разных турнирах. Шесть встреч он выиграл, один поединок свел вничью и три игры проиграл. Отметим, что в девяти матчах забитые голы были в обе стороны.

«Цинциннати»

«Цинциннати» занял второе место в своей группе, пропустив вперед себя «Коламбус Крю», которому крупно проиграл в первом туре турнира со счетом 0:4.

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Последующие две игры «оранжево-синие» выиграли, поочередно одолев «Атланту» (1:0) и «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:0).

В 2020 году коллектив провел 11 игр в различных турнирах. Победить удалось в пяти из них, столько же раз он был повержен и одна встреча завершилась вничью.

Между собой эти соперники провели лишь один поединок. В 2019 году «Цинциннати» на своем поле разгромил «Портленд» со счетом 3:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Портленда» — 1.73, победа «Цинциннати» — 4.00, ничья — 4.40.

Проход: «Портленда» — 1.39; «Цинциннати» — 3.00.

Зачастую поединки с участием «Портленда» приносят голы в обе стороны. Наверняка и эта встреча будет с обоюдными уколами.

Наши прогноз и ставка: обе забьют — да за 1.69. 0