«Портленд» — «Цинциннати». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч МЛС 29 июля 2020 года

«Портленд»
На групповом этапе «Портленд» финишировал на первом месте в своем квартете, выиграв две игры при одном мировом исходе.
Стартовали «дровосеки» с победы над «Лос-Анджелес Галакси» (2:1), во втором туре с таким же счетом они обыграли «Хьюстон Динамо», а закончили турнир ничьей с «Лос-Анджелесом» (2:2).
В этом году коллектив провел десять матчей в разных турнирах. Шесть встреч он выиграл, один поединок свел вничью и три игры проиграл. Отметим, что в девяти матчах забитые голы были в обе стороны.
«Цинциннати»
«Цинциннати» занял второе место в своей группе, пропустив вперед себя «Коламбус Крю», которому крупно проиграл в первом туре турнира со счетом 0:4.
Последующие две игры «оранжево-синие» выиграли, поочередно одолев «Атланту» (1:0) и «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:0).
В 2020 году коллектив провел 11 игр в различных турнирах. Победить удалось в пяти из них, столько же раз он был повержен и одна встреча завершилась вничью.
Между собой эти соперники провели лишь один поединок. В 2019 году «Цинциннати» на своем поле разгромил «Портленд» со счетом 3:0.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Портленда» — 1.73, победа «Цинциннати» — 4.00, ничья — 4.40.
Проход: «Портленда» — 1.39; «Цинциннати» — 3.00.
Зачастую поединки с участием «Портленда» приносят голы в обе стороны. Наверняка и эта встреча будет с обоюдными уколами.
Наши прогноз и ставка: обе забьют — да за 1.69. 0