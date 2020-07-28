ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарет БейлПродайте это немедленно. «Реал» летом будет избавляться от балласта «Зенит» — «Химки»Золотой дубль Семака. «Зенит» на классе одолел «Химки», но для ЛЧ этого мало Маркус РашфордАПЛ. «МЮ» и «Челси» пробились в Лигу чемпионов, «Лестер» вышел в Лигу Европы
  • 00:53
    • «Ювентус» обыграл «Сампдорию» и стал чемпионом Италии
  • 21:42
    • Панченко покидает «Динамо»
  • 21:22
    • Источник: Талалаев подписал контракт с «Ахматом» на три года
  • 20:57
    • Де Брейне стал лучшим ассистентом АПЛ, повторив рекорд Анри
  • 20:45
    • Варди стал лучшим бомбардиром АПЛ
  • 20:07
    • «Ман Сити» разгромил «Норвич»
  • 19:59
    • «МЮ» обыграл «Лестер» и завоевал путевку в ЛЧ
    Все новости спорта

    Поквитается ли «Лос-Анджелес» с «Сиэтлом» за прошлый плей-офф?

    «Сиэтл Саундерс» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставки на матч МЛС 28 июля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Сиэтл Саундерс» — «Лос-Анджелес»
    «Лос-Анджелес»
    Во вторник, 28 июля, «Сиэтл Саундерс» принимает «Лос-Анджелес» в рамках 1/8 финала плей-офф чемпионата МЛС. Встреча пройдет на стадионе «ИСПН Уайд Уорлд оф Спортс Комплекс» в 06:00 по мск. Прогноз на «Сиэтл Саундерс» — «Лос-Анджелес».

    «Сиэтл Саундерс»

    «Сиэтл Саундерс» в прошлом сезоне без особого блеска выступил в регулярном чемпионате, заняв второе место в Западной конференции. В плей-офф они не допустили ни одной осечки, став чемпионами МЛС второй раз в своей истории.

    8 июля лига возобновилась мини-турниром под названием MLS is Back в Walt Disney Resort во Флориде. 26 клубов МЛС были поделены на 6 групп по 4 команды в каждой. Турнир прошел в 1 круг.

    В группе В «Сиэтл Саундерс» заняли второе место, уступив лидерство «Сан-Хосе Эртквейкс» и опередив «Ванкувер Уайткэпс» и «Чикаго Файр».

  • Трансферный дайджест. 14-20 июля
  • Уйдет ли Бейл из «Реала», хочет ли Миранчук в Европу, нужен ли Халк «Зениту» и другие трансферные новости последних дней
  • 20/07/2020

    • В трёх матчах группового турнира подопечные Брайана Шмецера испытали весь спектр исходов: сыграли 0:0 с «Сан-Хосе», проиграли «Чикаго» 1:2 и победили «Ванкувер» 3:0.

    В матче с «Сан-Хосе» игра шла до первого гола, которого в итоге не случилось. Во втором туре против «Чикаго» «Сиэтл» мог брать очки, но немного не хватило терпения — второй гол был пропущен на последних минутах.

    Все прогнозы на футбол

    В матче с «Ванкувером» «Саундерс» успешно сыграли вторым номером, набрав три очка, необходимые для выхода в плей-офф.

    «Лос-Анджелес»

    «Лос-Анджелес» — лучшая команда минувшего регулярного чемпионата, обогнавшая ближайшего преследователя по Западной конференции на 16 очков, однако в полуфинале плей-офф они уступили именно «Сиэтлу» (1:3).

  • Хаверц, Коутиньо и другие. Топ потенциальных трансферов этого лета
  • Какие игроки могут сменить команды в летнее межсезонье?
  • 25/07/2020

    • В своем квартете клуба занял второе место, пропустив вперед только «Портленд Тимберс» и обогнав «Хьюстон Динамо» и непримиримых соперников «Лос-Анджелес Гэлакси».

    Все матчи подопечные Боба Брэдли провели в ярком атакующем стиле. В матче 1-го тура против «Хьюстона» много атаковали, первый тайм проиграли 1:3, но сравняли и могли победить — 3:3.

    15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru

    В дерби с «Гэлакси» «Лос-Анджелес» дважды уступал в счете, первый тайм свел вничью 2:2, но в итоге разгромил принципиального соперника со счетом 6:2.

    Все футбольные трансферы

    В последнем туре против «Портленда» лос-анджелесцы также больше атаковали, но более опасными были атаки соперника — матч закончился 2:2, и это был удачный исход для «Лос-Анджелеса»

    Прогноз и ставки

    На победу «Сиэтл Саундерс» букмекеры дают коэффициент 3,40, на ничейный результат в основное время — 3,95, а на победу «Лос-Анджелес» — 1,98.

    «Лос-Анджелес» куда интереснее смотрелся на групповом турнире и превосходит своего оппонента в классе. Прогнозируем победу номинальных гостей.

    Можно ожидать, что матч не обойдется без забитых мячей. Интересен вариант «обе забьют» за 1.43 и «Голы в обоих таймах» за 1.42. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Сиэтл Саундерс» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставки на матч МЛС 28 июля 2020 года. Прогноз на «Сиэтл Саундерс» — «Лос-Анджелес». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.02
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры