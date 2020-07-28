«Сиэтл Саундерс» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставки на матч МЛС 28 июля 2020 года

Во вторник, 28 июля, «Сиэтл Саундерс» принимает «Лос-Анджелес» в рамках 1/8 финала плей-офф чемпионата МЛС. Встреча пройдет на стадионе «ИСПН Уайд Уорлд оф Спортс Комплекс» в 06:00 по мск. Прогноз на «Сиэтл Саундерс» — «Лос-Анджелес».

«Сиэтл Саундерс»

«Сиэтл Саундерс» в прошлом сезоне без особого блеска выступил в регулярном чемпионате, заняв второе место в Западной конференции. В плей-офф они не допустили ни одной осечки, став чемпионами МЛС второй раз в своей истории.

8 июля лига возобновилась мини-турниром под названием MLS is Back в Walt Disney Resort во Флориде. 26 клубов МЛС были поделены на 6 групп по 4 команды в каждой. Турнир прошел в 1 круг.

В группе В «Сиэтл Саундерс» заняли второе место, уступив лидерство «Сан-Хосе Эртквейкс» и опередив «Ванкувер Уайткэпс» и «Чикаго Файр».

В трёх матчах группового турнира подопечные Брайана Шмецера испытали весь спектр исходов: сыграли 0:0 с «Сан-Хосе», проиграли «Чикаго» 1:2 и победили «Ванкувер» 3:0.

В матче с «Сан-Хосе» игра шла до первого гола, которого в итоге не случилось. Во втором туре против «Чикаго» «Сиэтл» мог брать очки, но немного не хватило терпения — второй гол был пропущен на последних минутах.

Все прогнозы на футбол

В матче с «Ванкувером» «Саундерс» успешно сыграли вторым номером, набрав три очка, необходимые для выхода в плей-офф.

«Лос-Анджелес»

«Лос-Анджелес» — лучшая команда минувшего регулярного чемпионата, обогнавшая ближайшего преследователя по Западной конференции на 16 очков, однако в полуфинале плей-офф они уступили именно «Сиэтлу» (1:3).

В своем квартете клуба занял второе место, пропустив вперед только «Портленд Тимберс» и обогнав «Хьюстон Динамо» и непримиримых соперников «Лос-Анджелес Гэлакси».

Все матчи подопечные Боба Брэдли провели в ярком атакующем стиле. В матче 1-го тура против «Хьюстона» много атаковали, первый тайм проиграли 1:3, но сравняли и могли победить — 3:3.

В дерби с «Гэлакси» «Лос-Анджелес» дважды уступал в счете, первый тайм свел вничью 2:2, но в итоге разгромил принципиального соперника со счетом 6:2.

Все футбольные трансферы

В последнем туре против «Портленда» лос-анджелесцы также больше атаковали, но более опасными были атаки соперника — матч закончился 2:2, и это был удачный исход для «Лос-Анджелеса»

Прогноз и ставки

На победу «Сиэтл Саундерс» букмекеры дают коэффициент 3,40, на ничейный результат в основное время — 3,95, а на победу «Лос-Анджелес» — 1,98.

«Лос-Анджелес» куда интереснее смотрелся на групповом турнире и превосходит своего оппонента в классе. Прогнозируем победу номинальных гостей.

Можно ожидать, что матч не обойдется без забитых мячей. Интересен вариант «обе забьют» за 1.43 и «Голы в обоих таймах» за 1.42. 0