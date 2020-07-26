«Саутгемптон» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч АПЛ 26 июля 2020 года

В последнем 38 туре АПЛ «Саутгемптон» на стадионе «Сент-Мэри» примет «Шеффилд Юнайтед». Поединок состоится 26 июля в 18:00 по мск. Прогноз на «Саутгемптон» — «Шеффилд Юнайтед».

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» достиг своей цели и остался в АПЛ. Команда набрала 49 очков и сейчас занимает 12 место в таблице.

«Святые» имеют хорошие шансы закончить сезон на беспроигрышной ноте. Сейчас серия составляет 6 поединков — 3 победы и 3 ничьи.

В прошлом туре хозяева «всухую» переиграли «Борнмут» (0:2). Благодаря этой победе коллектив прервал 3-матчевую ничейную серию — 1:1 «Брайтон», 2:2 «Ман Юнайтед» и 1:1 «Эвертон».

Напомним, что в начале июля подопечные Хазенхюттля переиграли «Ман Сити» 1:0.

«Шеффилд Юнайтед»

В еврокубки «Шеффилд» уже не попадает. Тем не менее нынешний сезон команда провела очень даже успешно. Она набрала 54 очка и занимает 8 место. Сзади поджимают «Бернли» и «Арсенал». Победа позволит сохранить позицию.

Все прогнозы на АПЛ

«Клинки» остаются в числе самых малопропускающих команд. 36 голов за сезон — это третий результат после «Ман Сити» и «Ливерпуля». Правда, игра в гостях не совсем удается — без побед в пяти последних турах.

«Шеффилд Юнайтед» проиграл в последних двух матчах — 0:1 от «Эвертона» и 2:0 от «Лестера». Перед этим были две яркие победы — 3:0 «Челси» и 1:0 «Вулверхэмптон».

Отметим, что гости забили всего один мяч в пяти последних выездных поединках.

Прогноз

От этой встречи ждем небольшое количество голов. В прошлый раз игра закончилась победой «святых» (0:1). Последние две встречи каждой из команд завершались с тоталом меньше 2.5.

По коэффициентам: 2.12 на хозяев, 3.50 на гостей и 3.60 на ничью.

Одни неудачно играют дома, а вторые — на выезде. В принципе по голу каждая команда забить может. В любом случае ждем от матча тотал меньше 3.0 за 1.57. 0