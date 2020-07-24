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    Парижане уже к перерыву поведут крупно

    ПСЖ — «Сент-Этьен». Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч Кубка Франции 24 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на ПСЖ — «Сент-Этьен»
    Килиан Мбаппе
    В финале Кубка Франции ПСЖ сыграет с «Сент-Этьеном». Матч пройдет на «Стад де Франс» 24 июля. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на ПСЖ — «Сент-Этьен».
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    Футбол. Франция. Кубок 24 Июля 2020 года
    ПСЖ
  • Франция. Кубок
    •  ПСЖ 22:00 Сент-Этьен Сент-Этьен
  • Франция. Кубок
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.14
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  • 8.50
  • 2
  • 17.00
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    ПСЖ

    В первой игре на пути к финалу Кубка парижская команда в 1/32 финала одержала верх над клубом «Лина-Монлери» (6:0).

    В следующем поединке в рамках Кубка «Пари Сен-Жермен» победил «Лорьян» (1:0), а в 1/8 подопечные Томаса Тухеля обыграли «По» (2:0).

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    В ходе четвертьфинальной встречи красно-синие разнесли «Дижон» (6:1), после чего в полуфинале они легко разобрались с «Лионом» (5:1).

    После Кубка Франции ПСЖ сыграл с «Боруссией» Д в Лиге чемпионов, где прошел дортмундцев по сумме двух встреч — 3:2.

    «Сент-Этьен»

    В своем первом поединке в рамках Кубка Франции клуб из города Сент-Этьен сразился с «Бастией-Борго». Гостевая встреча закончилась уверенной победой представителей Лиги 1 (3:0).

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    • В 1/16 финала «Сент-Этьен» не без проблем прошел «Париж» (3:2), а на следующем этапе зеленые обыграли «Монако» (1:0).

    Четвертьфинал закончился для подопечных Клода Пюэля победой над «Эпиналем» (2:1), а в 1/2 «святые» оказались сильнее «Ренна» (2:1).

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    Последний официальный матч «Сент-Этьен» провел в Лиге 1, где расписал мировую с «Бордо» (1:1). По итогам прерванного сезона команда финишировала на 17 месте.

    Прогноз и ставка

    Победа ПСЖ в финале Кубка Франции оценивается в 1.16, на ничью букмекеры дают коэффициент 8.70, а на победу «Сент-Этьена» — 16.0.

    Соскучившийся по трофеям ПСЖ попытается уверенно обыграть «Сент-Этьен», который до ухода на карантин бился за спасение в Лиге 1. Наши прогноз и ставка — победа ПСЖ в первом тайме с форой -1 за 1.97. 0

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    ПСЖ — «Сент-Этьен». Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч Кубка Франции 24 июля 2020 года. Прогноз на ПСЖ — «Сент-Этьен». . Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.97
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