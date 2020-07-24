ПСЖ — «Сент-Этьен». Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч Кубка Франции 24 июля 2020 года

В финале Кубка Франции ПСЖ сыграет с «Сент-Этьеном». Матч пройдет на «Стад де Франс» 24 июля. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на ПСЖ — «Сент-Этьен».

ПСЖ

В первой игре на пути к финалу Кубка парижская команда в 1/32 финала одержала верх над клубом «Лина-Монлери» (6:0).

В следующем поединке в рамках Кубка «Пари Сен-Жермен» победил «Лорьян» (1:0), а в 1/8 подопечные Томаса Тухеля обыграли «По» (2:0).

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В ходе четвертьфинальной встречи красно-синие разнесли «Дижон» (6:1), после чего в полуфинале они легко разобрались с «Лионом» (5:1).

После Кубка Франции ПСЖ сыграл с «Боруссией» Д в Лиге чемпионов, где прошел дортмундцев по сумме двух встреч — 3:2.

«Сент-Этьен»

В своем первом поединке в рамках Кубка Франции клуб из города Сент-Этьен сразился с «Бастией-Борго». Гостевая встреча закончилась уверенной победой представителей Лиги 1 (3:0).

В 1/16 финала «Сент-Этьен» не без проблем прошел «Париж» (3:2), а на следующем этапе зеленые обыграли «Монако» (1:0).

Четвертьфинал закончился для подопечных Клода Пюэля победой над «Эпиналем» (2:1), а в 1/2 «святые» оказались сильнее «Ренна» (2:1).

Последний официальный матч «Сент-Этьен» провел в Лиге 1, где расписал мировую с «Бордо» (1:1). По итогам прерванного сезона команда финишировала на 17 месте.

Прогноз и ставка

Победа ПСЖ в финале Кубка Франции оценивается в 1.16, на ничью букмекеры дают коэффициент 8.70, а на победу «Сент-Этьена» — 16.0.

Соскучившийся по трофеям ПСЖ попытается уверенно обыграть «Сент-Этьен», который до ухода на карантин бился за спасение в Лиге 1. Наши прогноз и ставка — победа ПСЖ в первом тайме с форой -1 за 1.97. 0