ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Рубин» — «Спартак»Обнадеживающий финиш. «Спартак» закончил сезон на позитивной ноте «Краснодар»Опять тройка. Берг затащил «Краснодар» в Лигу чемпионов «Норвич» — «Бернли»АПЛ. «Тоттенхэм» крупно обыграл «Лестер», «Ман Сити» разгромил «Уотфорд»
  • 13:08
    • Клубы РПЛ проголосовали против расширения лиги
  • 11:50
    • «Краснодар» объявил об уходе Фернандеша и Фьолусона
  • 11:34
    • «Рубин» покинули пять футболистов
  • 12:53
    • Президент РПЛ Прядкин предлагает расширить РПЛ
  • 12:20
    • «Арсенал» представил новую форму на сезон-2020/21
  • 11:18
    • ФК «Сочи» получил техническое поражение в матче с «Крыльями Советов»
  • 00:15
    • «Ливерпуль» обыграл «Челси» в «хоккейном» поединке
    Все новости спорта

    Команды прервут серию с обоюдными голами?

    «Ордабасы» — «Астана». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч чемпионата Казахстана 24 июля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Астана
    Прогноз и ставки на «Ордабасы» — «Астана»
    Игроки «Астаны»
    В пятницу, 24 июля, в восьмом туре чемпионата Казахстана по футболу «Ордабасы» на своем поле сыграют с «Астаной». Начало — в 16:00 по мск. Прогноз на «Ордабасы» — «Астана».

    «Ордабасы»

    Чемпионат Казахстана по футболу в этом сезоне уже дважды был приостановлен. Первый раз это произошло в марте, а затем первенство ушло на перерыв в начале этого месяца.

    «Ордабасы», который в минувшем сезоне был бронзовым призером, в этом чемпионате провел четыре игры, набрав в них четыре очка и идет на седьмом месте среди 11 участников.

    Еще весной клуб из города Шымкент дома обыграл 1:0 «Окжетпес», сыграл вничью на выезде со своим предстоящим противником (1:1) и уступил в гостях «Таразу» (2:3).

  • Обнадеживающий финиш. «Спартак» закончил сезон на позитивной ноте
  • Реакция спортивных СМИ на победу «Спартака» в Казани
  • Сегодня

    • Уже летом «Ордабасы» на своей территории потерпел фиаско от карагандинского «Шахтера» со счетом 0:1.

    «Астана»

    «Астана» успела в этом первенстве провести всего лишь три игры, все которые были сыграны еще в марте.

    15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru

    В этих матчах клуб из Нур-Султана заработал семь пунктов, которые позволяют ему находится на второй строке в турнирной таблице в КПЛ.

    Все прогнозы на футбол

    Начали турнир «желто-голубые» с домашнего разгрома над «Кызылжаром» (4:0), потом была ничья с предстоящим оппонентом, а в своем последнем матче первенства они переиграли на выезде «Каспий Актау» (3:2).

    В этом чемпионате успели сыграть вничью (1:1), в прошлом чемпионате «Ордабасы» в родных стенах одолели «Астану» (3:2), а в Нур-Султане была мировая — 1:1.

    Прогноз на «Ордабасы» — «Астана»

    Восемь последних очных противостояний этих команд были с забитыми голами в обе стороны. Ожидаем, что в данном сражении эта тенденция прервется. Наши прогноз и ставка: обе забьют — нет. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Криштиану Роналду
  • Скудетто приближается. Дубль Роналду принес «Юве» победу над «Лацио»
    • 16:04 21/07/2020     «Рубин» — «Спартак»
  • Обнадеживающий финиш. «Спартак» закончил сезон на позитивной ноте
    • 01:59     «Краснодар»
  • Опять тройка. Берг затащил «Краснодар» в Лигу чемпионов
    • Вчера в 23:56
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Ордабасы» — «Астана». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч чемпионата Казахстана 24 июля 2020 года. Прогноз на «Ордабасы» — «Астана». . Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.79
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры