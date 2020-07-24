«Ордабасы» — «Астана». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч чемпионата Казахстана 24 июля 2020 года

В пятницу, 24 июля, в восьмом туре чемпионата Казахстана по футболу «Ордабасы» на своем поле сыграют с «Астаной». Начало — в 16:00 по мск. Прогноз на «Ордабасы» — «Астана».

«Ордабасы»

Чемпионат Казахстана по футболу в этом сезоне уже дважды был приостановлен. Первый раз это произошло в марте, а затем первенство ушло на перерыв в начале этого месяца.

«Ордабасы», который в минувшем сезоне был бронзовым призером, в этом чемпионате провел четыре игры, набрав в них четыре очка и идет на седьмом месте среди 11 участников.

Еще весной клуб из города Шымкент дома обыграл 1:0 «Окжетпес», сыграл вничью на выезде со своим предстоящим противником (1:1) и уступил в гостях «Таразу» (2:3).

Уже летом «Ордабасы» на своей территории потерпел фиаско от карагандинского «Шахтера» со счетом 0:1.

«Астана»

«Астана» успела в этом первенстве провести всего лишь три игры, все которые были сыграны еще в марте.

В этих матчах клуб из Нур-Султана заработал семь пунктов, которые позволяют ему находится на второй строке в турнирной таблице в КПЛ.

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Начали турнир «желто-голубые» с домашнего разгрома над «Кызылжаром» (4:0), потом была ничья с предстоящим оппонентом, а в своем последнем матче первенства они переиграли на выезде «Каспий Актау» (3:2).

В этом чемпионате успели сыграть вничью (1:1), в прошлом чемпионате «Ордабасы» в родных стенах одолели «Астану» (3:2), а в Нур-Султане была мировая — 1:1.

Прогноз на «Ордабасы» — «Астана»

Восемь последних очных противостояний этих команд были с забитыми голами в обе стороны. Ожидаем, что в данном сражении эта тенденция прервется. Наши прогноз и ставка: обе забьют — нет. 0