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    Сможет ли «Хаммарбю» на этот раз на проиграть в Мальме?

    «Мальме» — «Хаммарбю». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч чемпионата Швеции 23 июля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Мальмё
    Прогноз и ставки на «Мальме» — «Хаммарбю»
    Муамер Танкович
    В четверг, 23 июля, в рамках 10-го тура чемпионата Швеции по футболу «Мальме» на своем поле сыграет с «Хаммарбю». Игра стартует в 20:00 по мск. Прогноз на «Мальме» — «Хаммарбю».

    «Мальме»

    Перед стартом десятого тура «Мальме» с 16 набранными очками находится на второй строке в турнирной таблице, отставая от лидера на четыре пункта.

    За всю турнирную дистанцию «небесно-голубые» смогли одержать четыре победы, столько же игр закончили вничью и раз проиграли, еще в начале этого месяца в гостях «Эльфсборгу» (0:1).

    В своей последней проведенной игре коллектив в родных стенах справился с «Кальмаром», обыграв его со счетом 2:1, туром ранее была виктория над «Эстерсундом» (2:1) в гостях.

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    • На своей территории в текущем первенстве «Мальме» выиграл в трех играх при двух мировых исходах, разница мячей — 8:4.

    «Хаммарбю»

    «Хаммарбю» с 12 зачетными пунктами расположился аж на 11 строке в турнирной таблице, оторвавшись от опасной зоны на пять баллов.

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    Стокгольмцы в этом чемпионате пока соблюдают полный паритет, выиграв три игры при трех ничьих и поражениях, разница мячей составляет 9:11.

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    «Зелено-белые» за последние три встречи дважды сыграли дома вничью (с «Гетеборгом» - 1:1 и «Сириусом» — 0:0) и обыграли «Кальмар» (2:1) на его поле.

    На выезде «Хаммарбю» пока смог разжиться одной викторией, раз расписал мировую и дважды проиграл, забил пять голов, пропустил — восемь.

    В прошлом сезоне оппоненты обменялись домашними викториями — 4:1 и 0:2.

    Прогноз на «Мальме» — «Хаммарбю»


    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Мальме» — 1.78, победа «Хаммарбю» — 4.40, ничья — 3.90.

    «Мальме» дома удачно играет против «Хаммарбю», выиграв в последних семи проведенных встречах. На этот раз ожидаем, что клуб из Стокгольма прервет эту неудачную серию. Наш прогноз и ставка: Х2. 0

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    «Мальме» — «Хаммарбю». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч чемпионата Швеции 23 июля 2020 года. Прогноз на «Мальме» — «Хаммарбю». . Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.10
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