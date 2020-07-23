«Мальме» — «Хаммарбю». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч чемпионата Швеции 23 июля 2020 года

В четверг, 23 июля, в рамках 10-го тура чемпионата Швеции по футболу «Мальме» на своем поле сыграет с «Хаммарбю». Игра стартует в 20:00 по мск. Прогноз на «Мальме» — «Хаммарбю».

«Мальме»

Перед стартом десятого тура «Мальме» с 16 набранными очками находится на второй строке в турнирной таблице, отставая от лидера на четыре пункта.

За всю турнирную дистанцию «небесно-голубые» смогли одержать четыре победы, столько же игр закончили вничью и раз проиграли, еще в начале этого месяца в гостях «Эльфсборгу» (0:1).

В своей последней проведенной игре коллектив в родных стенах справился с «Кальмаром», обыграв его со счетом 2:1, туром ранее была виктория над «Эстерсундом» (2:1) в гостях.

На своей территории в текущем первенстве «Мальме» выиграл в трех играх при двух мировых исходах, разница мячей — 8:4.

«Хаммарбю»

«Хаммарбю» с 12 зачетными пунктами расположился аж на 11 строке в турнирной таблице, оторвавшись от опасной зоны на пять баллов.

Стокгольмцы в этом чемпионате пока соблюдают полный паритет, выиграв три игры при трех ничьих и поражениях, разница мячей составляет 9:11.

Все прогнозы на футбол

«Зелено-белые» за последние три встречи дважды сыграли дома вничью (с «Гетеборгом» - 1:1 и «Сириусом» — 0:0) и обыграли «Кальмар» (2:1) на его поле.

На выезде «Хаммарбю» пока смог разжиться одной викторией, раз расписал мировую и дважды проиграл, забил пять голов, пропустил — восемь.

В прошлом сезоне оппоненты обменялись домашними викториями — 4:1 и 0:2.

Прогноз на «Мальме» — «Хаммарбю»

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Мальме» —, победа «Хаммарбю» —, ничья —

«Мальме» дома удачно играет против «Хаммарбю», выиграв в последних семи проведенных встречах. На этот раз ожидаем, что клуб из Стокгольма прервет эту неудачную серию. Наш прогноз и ставка: Х2. 0