«Спортинг» — «Витория Сетубал». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Примейры 21 июля 2020 года

В 33 туре чемпионата Португалии «Спортинг» будет принимать «Виторию Сетубал». Игра пройдет на стадионе «Жозе Алваладе» 21 июля. Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Спортинг» — «Витория Сетубал».

«Спортинг»

Лиссабонский клуб закрепил за собой третье место в таблице, позволяющее попасть в группу Лиги Европы. Имея в своем активе 59 очков, он опережает «Брагу» на 2 пункта.

В первой игре после вынужденной паузы «Спортинг» расписал мировую с «Виторией» Гимарайнш (2:2), после чего «львы» победили в четырех матчах кряду.

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В этой успешной серии зелено-белые одолели «Пасуш де Феррейра» (1:0), «Тонделу» (2:0), «Белененсеш» (3:1) и «Жил Висенте» (2:1).

Позже «Спортинг» скатал ничейку с «Морейренси» (0:0), а затем заработал 3 очка в матче с «Санта Клара» (1:0). В последнем туре коллектив Рубена Аморима влетел «Порту» (0:2).

«Витория Сетубал»

В турнирной таблице португальского первенства футбольная команда из города Сетубал находится на 17 месте с 30 очками и отстает от спасительной зоны по дополнительным показателям.

Последний раз в чемпионате «Витория Сетубал» набирала очки еще в начале июня. Тогда подопечные Литу Видигала сыграли ничью с «Маритиму» (1:1) и «Санта Клара» (2:2).

В следующих шести турах эта команда только проигрывала. Черная полоса началась для нее с выездного поражения от «Боавишты» (1:3).

Затем «Витория Сетубал» оказалась слабее «Риу Аве» (1:2), «Витории» Гимарайнш (0:2), «Пасуш де Феррейра» (2:3), «Авеша» (0:1) и «Фамаликана» (1:2).

Прогноз и ставка

На победу «Спортинга» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.42, на ничью — 4.40, а на победу «Витории Сетубал» — 8.30.

Клуб из Лиссабона еще не обеспечил себе прямое попадание в Лигу Европы, следовательно, в игре с андердогом «львы» постараются набрать максимум очков. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Спортинга» больше 1.5 с коэффициентом 1.63. 0