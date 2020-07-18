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    Лишится ли «Галатасарай» шансов на путевку на еврокубки?

    «Галатасарай» — «Гезтепе». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Суперлиги 18 июля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Галатасарай
    Прогноз и ставки на «Галатасарай» — «Гезтепе»
    «Галатасарай»
    В 33-м туре турецкой Суперлиги «Галатасарай» сыграет с «Гезтепе». Матч состоится 18 июля на стадионе «Тюрк Телеком». Начало в 21:00 по мск. Прогноз на «Галатасарай» — «Гезтепе».

    «Галатасарай»

    После возобновления чемпионата Турции «Львы» еще ни разу не победили, а если учесть две ничьи перед перерывом, безвыигрышная серия стамбульского клуба растянулась на 8 матчей.

    В июне «Галатасарай» вернулся выездным поражением от «Ризеспора» (0:2), после чего на своем поле сыграл с «Газишехир Газиантепом» (3:3), упустив победу на последних минутах.

    Гостевой матч с «Истанбулом» завершился вничью 1:1, а затем на своем поле «львы» уступили «Трабзонспору» (1:3) .

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    • Два последних матча стамбульский клуб тоже проиграл, уступив сначала в гостях «Аланьяспору» (1:4), а затем на выезде проиграв аутсайдеру «Анкарагюджю» (0:1).

    «Галатасарай» с 52 очками идет на 5-м месте, за 2 тура до конца турнира отставая на 4 балла от зоны еврокубков.

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    Разница мячей 50-34, 10 голов забил Радамель Фалькао, еще 7 Адем Бююк, 6 у Софиана Фегули. Отметим, что команда из-за травмы потеряла основного голкипера Фернандо Муслеру.

    «Гезтепе»

    Клуб из Измира тоже последний раз побеждал еще в марте, перед перерывом дома обыграв «Ризеспор» (2:0), после чего потерпел 4 поражения и дважды сыграв ничью.

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    • В июне «Гез Гез» вернулся двумя поражениями, проиграв дома «Трабзонспору» (1:3) и на выезде уступив «Ени Малатьяспор» (1:2).

    Домашний матч с «Аланьяспором» удалось свести вничью 3:3, уйдя от поражения, а вот выезд в гости к «Фенербахче» завершился поражением со счетом 1:2.

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    В последних матчах подопечные Тамер Туна дома сыграли вничью с «Анкарагюджю» (2:2) и уступили «Генчлербирлиги» со счетом 1:3.

    После 32 туров «Гезтепе» с 39 очками на 10-м месте, разница мячей 40-45, по 7 голов забили Алпаслан Озтюрк и Сердар Гюрлер, еще по 5 — Сонер Айдогду и Халиль Акбунар.

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    В первом круге «Гезтепе» победил дома со счетом 2:1. В прошлом сезоне клуб из Измира дважды проиграл 0:1, годом ранее «Гез Гез» также потерпел два поражения: 0:1 дома и 1:3 в гостях.

    Прогноз и ставки

    На победу «Галатасарая» букмекеры дают коэффициент 1,46, на ничейный результат в основное время — 4,60, а на победу «Гезтепе» — 6,40.

    Даже в таком разобранном состоянии «Галатасарай» вряд ли проиграет «Гезтепе» на своем поле.

    Прогнозируем, что матч может быть результативным. Интересны варианты для ставок: ТБ 2,5 за 1.59 и «Обе забьют» за 1.76. 0

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    «Галатасарай» — «Гезтепе». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Суперлиги 18 июля 2020 года. Прогноз на «Галатасарай» — «Гезтепе». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67
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