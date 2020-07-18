«Галатасарай» — «Гезтепе». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Суперлиги 18 июля 2020 года

«Галатасарай»
После возобновления чемпионата Турции «Львы» еще ни разу не победили, а если учесть две ничьи перед перерывом, безвыигрышная серия стамбульского клуба растянулась на 8 матчей.
В июне «Галатасарай» вернулся выездным поражением от «Ризеспора» (0:2), после чего на своем поле сыграл с «Газишехир Газиантепом» (3:3), упустив победу на последних минутах.
Гостевой матч с «Истанбулом» завершился вничью 1:1, а затем на своем поле «львы» уступили «Трабзонспору» (1:3) .
Два последних матча стамбульский клуб тоже проиграл, уступив сначала в гостях «Аланьяспору» (1:4), а затем на выезде проиграв аутсайдеру «Анкарагюджю» (0:1).
«Галатасарай» с 52 очками идет на 5-м месте, за 2 тура до конца турнира отставая на 4 балла от зоны еврокубков.
Разница мячей 50-34, 10 голов забил Радамель Фалькао, еще 7 Адем Бююк, 6 у Софиана Фегули. Отметим, что команда из-за травмы потеряла основного голкипера Фернандо Муслеру.
«Гезтепе»
Клуб из Измира тоже последний раз побеждал еще в марте, перед перерывом дома обыграв «Ризеспор» (2:0), после чего потерпел 4 поражения и дважды сыграв ничью.
В июне «Гез Гез» вернулся двумя поражениями, проиграв дома «Трабзонспору» (1:3) и на выезде уступив «Ени Малатьяспор» (1:2).
Домашний матч с «Аланьяспором» удалось свести вничью 3:3, уйдя от поражения, а вот выезд в гости к «Фенербахче» завершился поражением со счетом 1:2.
В последних матчах подопечные Тамер Туна дома сыграли вничью с «Анкарагюджю» (2:2) и уступили «Генчлербирлиги» со счетом 1:3.
После 32 туров «Гезтепе» с 39 очками на 10-м месте, разница мячей 40-45, по 7 голов забили Алпаслан Озтюрк и Сердар Гюрлер, еще по 5 — Сонер Айдогду и Халиль Акбунар.
В первом круге «Гезтепе» победил дома со счетом 2:1. В прошлом сезоне клуб из Измира дважды проиграл 0:1, годом ранее «Гез Гез» также потерпел два поражения: 0:1 дома и 1:3 в гостях.
Прогноз и ставки
На победу «Галатасарая» букмекеры дают коэффициент 1,46, на ничейный результат в основное время — 4,60, а на победу «Гезтепе» — 6,40.
Даже в таком разобранном состоянии «Галатасарай» вряд ли проиграет «Гезтепе» на своем поле.
Прогнозируем, что матч может быть результативным. Интересны варианты для ставок: ТБ 2,5 за 1.59 и «Обе забьют» за 1.76. 0