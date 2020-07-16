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    «Реал» снова победит?

    «Реал» — «Вильярреал». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч Примеры 16 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Реал» — «Вильярреал»
    Зинедин Зидан
    В матче 37 тура испанской Примеры мадридский «Реал» на Сантьяго Бернабеу« примет "Вильярреал". игра состоится 16 июля в 22:00 по мск. Прогноз на «Реал» — «Вильярреал».
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    Футбол. Испания. Примера 16 Июля 2020 года
    Реал Мадрид
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    •  Реал Мадрид 22:00 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреал
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    «Реал»

    Подопечные Зидана уже одной ногой на пьедестале. Сейчас они имеют 83 очка и 4-очковый отрыв от «Барселоны». Теоретически потерять титул из виду еще можно, так что хозяевам нужно побеждать.

    «Реал» выиграл 9 матчей Примеры подряд. После карантина команда очень сильно прибавила. Лишь в трех из семи встреч «галактикос» пропускали и не более одного мяча.

    В июле «сливочные» переиграли «Гранаду» 1:2, одолели «Атлетик» и «Хетафе» со счетом 1:0, а также добыли три пункта в игре против «Алавеса» (2:0).

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    В Примере «Реал» не проигрывал на своем в нынешнем сезоне, одержав 14 побед в 18 турах.

    «Вильярреал»

    «Вильярреал» имеет 57 очков и занимает 5 место. В принципе команда уже получила путевку в Лигу Европы. Но вопрос заключается в том, на какую стадию турнира.

    После карантина «желтая субмарина» долгое время не проигрывала. Речь идет о шести турах. Однако потом серия была прервана поражением в матче с «Барселоной» (1:4).

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    8 июля гости обыграли «Хетафе» 1:3, но затем снова проиграли. На этот раз уже дома «Реал Сосьедаду» со счетом 1:2.

    На выезде коллектив выиграл четыре матча подряд, пропустив лишь в одном из них.

    Прогноз

    «Галактикос» имеют 4-матчевую беспроигрышную серию в противостоянии с «Вильярреалом». Сейчас команда Зидана вполне может добыть победу, учитывая ее последние результаты.

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  • 13/07/2020

    • Букмекеры тоже так считают — 1.44 против 7.20. На ничью поставили коэффициент 4.90.

    Мы предлагаем поставить на то, что «Реал» победит и тотал матча будет больше 2.5. Здесь коэффициент составляет 1.62. В четырех играх между этими командами забивалось как минимум 4 мяча. 0

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    «Реал» — «Вильярреал». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч Примеры 16 июля 2020 года. Прогноз на «Реал» — «Вильярреал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.62
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