«Реал» — «Вильярреал». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч Примеры 16 июля 2020 года

В матче 37 тура испанской Примеры мадридский «Реал» на Сантьяго Бернабеу« примет "Вильярреал". игра состоится 16 июля в 22:00 по мск. Прогноз на «Реал» — «Вильярреал».

«Реал»

Подопечные Зидана уже одной ногой на пьедестале. Сейчас они имеют 83 очка и 4-очковый отрыв от «Барселоны». Теоретически потерять титул из виду еще можно, так что хозяевам нужно побеждать.

«Реал» выиграл 9 матчей Примеры подряд. После карантина команда очень сильно прибавила. Лишь в трех из семи встреч «галактикос» пропускали и не более одного мяча.

В июле «сливочные» переиграли «Гранаду» 1:2, одолели «Атлетик» и «Хетафе» со счетом 1:0, а также добыли три пункта в игре против «Алавеса» (2:0).

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В Примере «Реал» не проигрывал на своем в нынешнем сезоне, одержав 14 побед в 18 турах.

«Вильярреал»

«Вильярреал» имеет 57 очков и занимает 5 место. В принципе команда уже получила путевку в Лигу Европы. Но вопрос заключается в том, на какую стадию турнира.

После карантина «желтая субмарина» долгое время не проигрывала. Речь идет о шести турах. Однако потом серия была прервана поражением в матче с «Барселоной» (1:4).

8 июля гости обыграли «Хетафе» 1:3, но затем снова проиграли. На этот раз уже дома «Реал Сосьедаду» со счетом 1:2.

На выезде коллектив выиграл четыре матча подряд, пропустив лишь в одном из них.

Прогноз

«Галактикос» имеют 4-матчевую беспроигрышную серию в противостоянии с «Вильярреалом». Сейчас команда Зидана вполне может добыть победу, учитывая ее последние результаты.

Букмекеры тоже так считают — 1.44 против 7.20. На ничью поставили коэффициент 4.90.

Мы предлагаем поставить на то, что «Реал» победит и тотал матча будет больше 2.5. Здесь коэффициент составляет 1.62. В четырех играх между этими командами забивалось как минимум 4 мяча. 0