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    «Оренбург» не навяжет борьбу чемпиону

    «Зенит» — «Оренбург». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч чемпионата России 15 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Оренбург»
    «Зенит»
    В среду, 15 июля, «Зенит» сыграет с «Оренбургом» в 29-м туре российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Санкт-Петербург на стадионе «Газпром Арена», начнется в 20:30 по мск. Прогноз на «Зенит» — «Оренбург».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 15 Июля 2020 года
    Зенит
  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 20:30 Оренбург Оренбург
  • Оренбург
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    «Зенит»

    Обыграв в гостях три тура тому назад «Краснодар» (4:2), «Зенит» тем самым досрочно оформил победу в этом сезоне российского первенства.

    «Сине-бело-голубые» вышли победителями с первых пяти пост-карантинных встреч чемпионата. И только в минувшем туре они потеряли первый раз очки после перерыва.

    Состоялось это событие в минувшем туре в Грозном, где дружина Семака расписала мировую с «Ахматом» (1:1), а перед этим она в родных стенах переиграла «Сочи» со счетом 2:1.

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  • 12/07/2020

    • На «Газпром Арене» в этом розыгрыше РПЛ «Зенит» добыл девять викторий в 14 проведенных играх, еще пять матчей коллектив с берегов Невы свел вничью, разница мячей — 33:8.

    «Оренбург»

    После рестарта российского первенства «Оренбург» сперва получил два технических поражения. Причина — вспышка коронаврису в команде.

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    В первом полноценном поединке «газовики» в Казани потерпели фиаско от «Рубина» (0:1), после чего они в родных стенах были разгромлены ЦСКА — 0:4.

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    И только в минувшем туре «сине-белые» прервали свою 7-матчевую проигрышную серию в чемпионате, сыграв на своей территории вничью с «Ростовом» (0:0).

    В турнирной таблице российской Премьер-лиги «Оренбург» находится на самом ее дне, уступая три очка 15 позиции и четыре — 14-й. На выезде коллектив в этом сезоне победил в трех матчах при двух ничьих и восьми поражениях, разница мячей — 13:23.

    Игра первого круга принесла гостевую викторию питерцам (2:0), в прошлом сезоне «Зенит» выиграл дважды — 3:1 и 2:1.

    Прогноз на «Зенит» — «Оренбург»

    В предстоящем матче букмекеры отдают ощутимое преимущество хозяевам: победа «Зенита» — 1.20, победа «Оренбурга» — 17.00, ничья — 7.80.

    Даже немотивированный чемпион на своей арене не будет иметь проблем с коллективом, которого сильно подкосил коронавирус. Наши прогноз и ставка: «Зенит» победит и не пропустит. 0

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    «Зенит» — «Оренбург». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч чемпионата России 15 июля 2020 года. Прогноз на «Зенит» — «Оренбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.84
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