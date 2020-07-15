«Сассуоло» — «Ювентус». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч Серии А 15 июля 2020 года

В 33 туре чемпионата Италии «Сассуоло» будет принимать «Ювентус». Игра пройдет на стадионе «Реджо-нель-Эмилия» 15 июля. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Сассуоло» — «Ювентус».

«Сассуоло»

Клуб из провинции Модена набрал в 32 турах 46 очков. В таблице чемпионата он находится на восьмом месте, отставая от зоны еврокубков на 6 пунктов.

Выход из карантина обернулся для «Сассуоло» крупным поражением от «Аталанты» в Бергамо (1:2), после чего команда дважды сыграла вничью.

Результативную мировую подопечные Роберто де Дзерби расписали с «Интером» (3:3) и «Вероной» (3:3).

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В четырех следующих турах черно-зеленые набрали 12 баллов. В этих матчах «Сассуоло» победил «Фиорентину» (3:1), «Лечче» (4:2), «Болонью» (2:1) и «Лацио» (2:1).

«Ювентус»

Туринский коллектив уверенно чувствует себя на первом месте в таблице. В 32-х турах он сумел завоевать 76 очков и опередить конкурентов за золото на 8 баллов.

Незадолго до возобновления чемпионата Италии «Ювентус» оказался слабее «Наполи» в финале Кубка страны, уступив в серии пенальти (0:0, 2:4).

Однако в Серии А «Старая синьора» выиграла в четырех турах кряду после рестарта. В них подопечные Маурицио Сарри победили «Болонью» (2:0), «Лечче» (4:0), «Дженоа» (3:1) и «Торино» (4:1).

Первое поражение «Ювентус» потерпел в 31-м туре, влетев «Милану» (2:4). В недавней игре «бьянконери» расписали мировую с «Аталантой» (2:2).

Прогноз и ставка

На победу «Сассуоло» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.00, на ничью — 4.30, а на победу «Ювентуса» — 1.61.

Наши прогноз и ставка на матч — победа «Ювентуса» с коэффициентом 1.61. 0