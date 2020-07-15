«Болонья» — «Наполи». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч чемпионата Италии 15 июля 2020 года

В среду, 15 июля, в рамках 33-го тура итальянской Серии А «Болонья» на своей арене «Ренато Даль'Ара» сыграет с «Наполи». Встреча начнется в 20:30 по мск. Прогноз на «Болонья» — «Наполи».

«Болонья»

«Болонья» за шесть туров до финиша чемпионата Италии идет в середине турнирной таблицы, на 10 месте. Коллектив почти обезопасил себя от вылета, но и еврокубки ему тоже не грозят.

После незапланированной паузы «красно-синие» провели шесть встреч в первенстве, где пока соблюдают полный паритет, выиграв две игры при двух ничьих и поражениях.

В минувшем туре подопечные Синиши Михайловича на выезде поделили очки с «Пармой» (2:2), а ранее они потерпели фиаско в родных стенах от «Сассуоло» — 1:2.

Домашняя статистика у «Болонье» в этой Серии А лишь 15-я. В 16 играх команда добыла только четыре виктории, еще по шесть раз она сыграла вничью и проиграла, разница мячей — 20:25.

«Наполи»

«Наполи» с 52 набранными очками идет на шестом месте в турнирной таблице Серии А. Топ-4 команде Гаттузо уже не догнать, а седьмой «Милан» отстает всего лишь на два пункта.

После рестарта «партенопейцы» успели завоевать уже трофей, выиграв Кубок Италии. А в первенстве они выиграли четыре встречи при одной мировой и поражении.

Единственное фиаско состоялось в начале месяца в Бергамо от «Аталанты» (0:2). После чего «голубые» сперва выиграли две встречи, а в своем последнем сыгранном поединке они поделили дома очки с «Миланом» (2:2).

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Вне родных стен в текущем первенстве «Наполи» демонстрирует пятую статистику в лиге. В 16 матчах было одержано восемь викторий, также еще было по четыре ничьи и поражения, разница мячей — 28:21.

В первом круге «Наполи» дома уступил «Болоньи» (1:2), в минувшем сезоне оппоненты обменялись домашними викториями по 3:2.

Прогноз на «Болонья» — «Наполи»

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Наполи» — 2.00, победа «Болоньи» — 3.70, ничья — 3.60.

В последнее время «Болонья» довольно-таки неплохо играет с «Наполи». Вполне возможно, что в родных стенах «красно-синие» создадут проблемы гостям из Неаполя. Наши прогноз и ставки: П1 с форой (+1). 0