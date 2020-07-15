ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп Гвардиола в окружении игроков«Манчестер Сити» — УЕФА — 1:0. «Горожане» добились самого крупного успеха Деян ЛовренТрансферный дайджест. 7-13 июля Тибо КуртуаПримера. «Барселона» победила «Вальядолид», «Реал» обыграл «Гранаду»
  • 16:50
    • «Ак Барс» усилил состав Доусом
  • 16:20
    • Газизов надеется на борьбу «Спартака» за Лигу чемпионов и чемпионство в России
  • 13:40
    • Смолов рискует пропустить остаток сезона Примеры
  • 13:30
    • «Зенит» претендует на подписание экс-игрока НБА
  • 13:20
    • Матч «Крылья Советов» — «Краснодар» начнется позже
  • 13:08
    • Семин призвал Кикнадзе уйти в отставку, Фарфан и Геркус поддержали инициативу
  • 10:45
    • Российский борец получит золотую медаль ОИ-2012
    Все новости спорта

    Избежит ли «Наполи» потери очков на «Ренато Даль'Ара»?

    «Болонья» — «Наполи». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч чемпионата Италии 15 июля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Наполи Прогнозы на Болонью Календарь Серии А
    В среду, 15 июля, в рамках 33-го тура итальянской Серии А «Болонья» на своей арене «Ренато Даль'Ара» сыграет с «Наполи». Встреча начнется в 20:30 по мск. Прогноз на «Болонья» — «Наполи».
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 15 Июля 2020 года
    Болонья
  • Болонья
    •  Болонья 20:30 Наполи Наполи
  • Неаполь
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.40
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 1.77
  • Ставка!
    •

    «Болонья»

    «Болонья» за шесть туров до финиша чемпионата Италии идет в середине турнирной таблицы, на 10 месте. Коллектив почти обезопасил себя от вылета, но и еврокубки ему тоже не грозят.

    После незапланированной паузы «красно-синие» провели шесть встреч в первенстве, где пока соблюдают полный паритет, выиграв две игры при двух ничьих и поражениях.

    В минувшем туре подопечные Синиши Михайловича на выезде поделили очки с «Пармой» (2:2), а ранее они потерпели фиаско в родных стенах от «Сассуоло» — 1:2.

  • Трансферный дайджест. 7-13 июля
  • Перебертся ли чемпион Англии в РПЛ, покинет ли «Валенсию» вундеркинд-полузащитник, перейдет ли игрок «Селтика» в клуб Серии А и другие трансферные новости последних дней
  • Вчера

    • Домашняя статистика у «Болонье» в этой Серии А лишь 15-я. В 16 играх команда добыла только четыре виктории, еще по шесть раз она сыграла вничью и проиграла, разница мячей — 20:25.

    «Наполи»

    «Наполи» с 52 набранными очками идет на шестом месте в турнирной таблице Серии А. Топ-4 команде Гаттузо уже не догнать, а седьмой «Милан» отстает всего лишь на два пункта.

    15 000ПолучитьКешбэк — уникальный бонус новичкам1xstavka.ru 1000ЗабратьПросто за регистрациюwinline.ru

    После рестарта «партенопейцы» успели завоевать уже трофей, выиграв Кубок Италии. А в первенстве они выиграли четыре встречи при одной мировой и поражении.

    Единственное фиаско состоялось в начале месяца в Бергамо от «Аталанты» (0:2). После чего «голубые» сперва выиграли две встречи, а в своем последнем сыгранном поединке они поделили дома очки с «Миланом» (2:2).

    Все прогнозы на футбол

    Вне родных стен в текущем первенстве «Наполи» демонстрирует пятую статистику в лиге. В 16 матчах было одержано восемь викторий, также еще было по четыре ничьи и поражения, разница мячей — 28:21.

    В первом круге «Наполи» дома уступил «Болоньи» (1:2), в минувшем сезоне оппоненты обменялись домашними викториями по 3:2.

    Прогноз на «Болонья» — «Наполи»

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Наполи» — 2.00, победа «Болоньи» — 3.70, ничья — 3.60.

    В последнее время «Болонья» довольно-таки неплохо играет с «Наполи». Вполне возможно, что в родных стенах «красно-синие» создадут проблемы гостям из Неаполя. Наши прогноз и ставки: П1 с форой (+1). 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    3.20
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Челси — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.70
  • Прогноз на матч Аталанта — Брешиа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.71
  • Экспресс дня 14 июля
  • Сегодня в 22:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Бенфика — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Урал — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спартак — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Борнмут
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Бернли — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Милан — Парма
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Зенит — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Порту — Спортинг
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Моуринью использовал проблемы «Арсенала»
  • Бледный «Тоттенхэм» использовал старых демонов «Арсенала»
    • Вчера в 04:36     Златан Ибрагимович и Даниэле Ругани
  • Впечатляющий камбек. Четыре гола «Юве» не пропускал с 2017 года
    • 18:47 08/07/2020     Деян Ловрен
  • Трансферный дайджест. 7-13 июля
    • Вчера в 20:12
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Болонья» — «Наполи». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч чемпионата Италии 15 июля 2020 года. Прогноз на «Болонья» — «Наполи». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры