«Вильярреал» — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 3.90) и ставки на матч Ла Лиги 13 июля 2020 года

«Вильярреал»
«Вильярреал» расположился на пятой строчке в турнирной таблице испанской Примеры с 57 баллами. На счету «желтой субмарины» 16 побед, шесть ничьих и 12 поражений в 34 сыгранных турах.
От четвертой строчки коллектив отделяют семь очков, поэтому для сохранения шансов на Лигу чемпионов ей нужно побеждать.
После рестарта команда Хавьера Кальехи выиграла у «Сельты» (1:0), «Мальорки» (1:0), «Гранады» (1:0), «Валенсии» (2:0), «Бетиса» (2:0) и «Хетафе» (3:1).
А вот поделила она очки с «Севильей» (2:2). Также клуб проиграл «Барселоне» (1:4).
«Реал Сосьедад»
«Реал Сосьедад» занимает восьмое место в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 51 очко.
«Бело-голубые» одержали 15 побед, шесть раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений.
Ранее команда Иманола Альгуасиля обыграла «Эспаньол» (2:1), разошлась миром с «Осасуной» (1:1) и «Леванте» (1:1).
Также она уступила «Алавесу» (0:2), «Реалу» (1:2), «Сельте» (0:1) и «Хетафе» (1:2).
В прошлом туре баски снова уступили — 2:3 «Гранаде». Тем самым в восьми предыдущих матчах они победили лишь раз.
Прогноз
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,20, тогда как успех гостей оценивается в 3,20, ничья — в 3,50.
Рекомендуем ставить на то, что «Вильярреал» выиграет, и обе команды забьют за 3,90. 0