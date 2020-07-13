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    Сохранит ли «Вильярреал» шансы на Лигу чемпионов?

    «Вильярреал» — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 3.90) и ставки на матч Ла Лиги 13 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Вильярреал» — «Реал Сосьедад»
    «Вильярреал» идет на пятом месте
    В понедельник, 13 июля, «Вильярреал» на своем поле примет «Реал Сосьедад» в рамках 36-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на «Эстадио де ла Керамика», начнется в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Вильярреал» — «Реал Сосьедад».

    «Вильярреал»

    «Вильярреал» расположился на пятой строчке в турнирной таблице испанской Примеры с 57 баллами. На счету «желтой субмарины» 16 побед, шесть ничьих и 12 поражений в 34 сыгранных турах.

    От четвертой строчки коллектив отделяют семь очков, поэтому для сохранения шансов на Лигу чемпионов ей нужно побеждать.

    После рестарта команда Хавьера Кальехи выиграла у «Сельты» (1:0), «Мальорки» (1:0), «Гранады» (1:0), «Валенсии» (2:0), «Бетиса» (2:0) и «Хетафе» (3:1).

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    А вот поделила она очки с «Севильей» (2:2). Также клуб проиграл «Барселоне» (1:4).

    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» занимает восьмое место в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 51 очко.

    «Бело-голубые» одержали 15 побед, шесть раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений.

    Ранее команда Иманола Альгуасиля обыграла «Эспаньол» (2:1), разошлась миром с «Осасуной» (1:1) и «Леванте» (1:1).

    Также она уступила «Алавесу» (0:2), «Реалу» (1:2), «Сельте» (0:1) и «Хетафе» (1:2).

    В прошлом туре баски снова уступили — 2:3 «Гранаде». Тем самым в восьми предыдущих матчах они победили лишь раз.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,20, тогда как успех гостей оценивается в 3,20, ничья — в 3,50.

    Рекомендуем ставить на то, что «Вильярреал» выиграет, и обе команды забьют за 3,90. 0

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    «Вильярреал» — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 3.90) и ставки на матч Ла Лиги 13 июля 2020 года. Прогноз на «Вильярреал» — «Реал Сосьедад». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.90
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