«Вильярреал» — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 3.90) и ставки на матч Ла Лиги 13 июля 2020 года

В понедельник, 13 июля, «Вильярреал» на своем поле примет «Реал Сосьедад» в рамках 36-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на «Эстадио де ла Керамика», начнется в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Вильярреал» — «Реал Сосьедад».

«Вильярреал»

«Вильярреал» расположился на пятой строчке в турнирной таблице испанской Примеры с 57 баллами. На счету «желтой субмарины» 16 побед, шесть ничьих и 12 поражений в 34 сыгранных турах.

От четвертой строчки коллектив отделяют семь очков, поэтому для сохранения шансов на Лигу чемпионов ей нужно побеждать.

После рестарта команда Хавьера Кальехи выиграла у «Сельты» (1:0), «Мальорки» (1:0), «Гранады» (1:0), «Валенсии» (2:0), «Бетиса» (2:0) и «Хетафе» (3:1).

А вот поделила она очки с «Севильей» (2:2). Также клуб проиграл «Барселоне» (1:4).

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» занимает восьмое место в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 51 очко.

«Бело-голубые» одержали 15 побед, шесть раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений.

Ранее команда Иманола Альгуасиля обыграла «Эспаньол» (2:1), разошлась миром с «Осасуной» (1:1) и «Леванте» (1:1).

Также она уступила «Алавесу» (0:2), «Реалу» (1:2), «Сельте» (0:1) и «Хетафе» (1:2).

В прошлом туре баски снова уступили — 2:3 «Гранаде». Тем самым в восьми предыдущих матчах они победили лишь раз.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,20, тогда как успех гостей оценивается в 3,20, ничья — в 3,50.

Рекомендуем ставить на то, что «Вильярреал» выиграет, и обе команды забьют за 3,90. 0