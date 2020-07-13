«Алавес» — «Хетафе». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Примеры 13 июля 2020 года

В матче 36 тура испанской Примеры «Алавес» на своем поле примет «Хетафе». Команды встретятся стадионе «Мендисорротца» 13 июля. Начало в 20:30 мск. Прогноз на «Алавес» — «Хетафе».

«Алавес»

«Славным» сейчас приходится нелегко. Они близки к зоне вылета и находятся от нее в 3 очках. У команды 35 очков, которые позволяют держаться лишь на 17 позиции.

«Алавес» находится в ужасной форме, поскольку 6 последних встреч коллектив проиграл. При этом в пяти из них хозяева оставались без забитых голов. «Сухая» серия длится уже три тура.

Из последних результатов стоит выделить выездное поражение в Мадриде от «Реала» (2:0), домашнее фиаско в матче с «Гранадой» (0:2) и поражение от «Вальядолида» (1:0).

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«Баски» имеют один из худших показателей по пропущенным голам и они входят в четверку команд в рамках этой статистики.

«Хетафе»

«Хетафе» преследует совсем другие задачи. Команда борется за место в еврокубках. Однако речь идет только о Лиге Европы. Сразу три клуба угрожают гостям, поэтому для «синих» задача еще не выполнена.

«Испанский Челси» занимает 6 место с 53 очками. В случае потери пунктов коллектив может спуститься на 7 строчку, которая позволит попасть лишь в квалификационный раунд ЛЕ.

Учитывая последние результаты «городских», опасения имеют свое место, поскольку «Хетафе» дважды проиграл и сыграл вничью — 1:0 с «Реалом» и 1:3 с «Вильярреалом», а также нулевая ничья с «Осасуной».

Отметим, что на выезде команда не побеждала в четырех последних поединках.

Прогноз

Обе команды под конец сезона испытывают проблемы, но судя по результатам, больше проблем все-таки у хозяев, которые только и делали, что проигрывали.

Букмекеры отдают небольшой перевес на сторону «Хетафе» — 3.35 против 2.55 соответственно.

«Синие» не проигрывают «Алавесу» уже три поединка, при этом в двух из них была ничья 1:1. Вполне можно поставить на «Ф2 (0)» за 1.71. 0